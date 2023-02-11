2023新北樂壇新星徵選開跑　首新增高中職組發掘音樂人才

▲2022樂壇新星鋼琴家黃湙騰（左圖）；2022樂壇新星（右圖）法國號家李美嫻（左下）、長笛家李尚樺（中）、雙簧管家龍欣然（右上）、單簧管家李欣容（左上）、低音管家吳欣儒（右下）。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2023新北市樂壇新星」甄選活動即日開跑！新北市政府文化局致力發掘優秀的青年音樂家人才，持續辦理第八屆「樂壇新星」甄選活動，協助新秀辦理正式的音樂會演出包含行政及宣傳資源上的挹注，盼讓更多具有音樂潛力的藝文人才展現圓夢舞臺。

文化局長龔雅雯表示，新北市樂壇新星甄選辦理至今，已成國內青年音樂界具指標性的盛事，每年皆選出多位樂壇新秀，今年更首次新增高中職組，以分齡分組的方式進行徵選，同時更改以年度類別徵選方式，盼能讓更多優秀人才被看見，審查更聚焦。

▲2022樂壇新星鋼琴家王庭悅（左）、男中音陳集安（右）。

文化局指出，2023新北市樂壇新星徵選活動，凡本國政府立案之高中職、大專院校學籍之在學青年音樂家，檢具影音電子檔及書面資料皆可報名挑戰；2023年甄選類別為「西洋古典音樂類演奏及演唱」，2024及2025年則分別為「傳統音樂組」及「跨界音樂組」，並分資格初選、圍幕複選及實體決選三階段辦理。

文化局表示，徵選活動即日起至3月31日，期待優秀的音樂新星們把握發光的機會踴躍參加！詳情敬請關注「新北市藝文中心」官網及「新北市藝文中心」臉書粉專，掌握第一手活動資訊及免費索票訊息。