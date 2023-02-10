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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

梁文傑改口「兩岸要交流」　國民黨轟：換了位子連膝蓋都換

▲▼陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者崔至雲／台北報導

前台北市議員、現任陸委會副主委梁文傑過去曾說，「共機擾台就停辦雙城論壇」，不料，到了陸委會以後卻大轉彎，聲稱要考慮到台灣跟大陸之間，存在「方方面面的交流跟經貿的需要」。國民黨副發言人陳暉嘲諷，梁文傑已經超越了「換了位子就換了腦袋」，根本就是「換了位子就換了膝蓋」。

梁文傑去年擔任台北市議員時，曾稱若共機持續擾台，就應該停掉雙城論壇。對此，梁文傑9日說明，擔任民意代表時，他當然要表達民意，進入政府單位後，則必須考慮兩岸之間有交流與經貿的需要，但不管哪個位置，都是為台灣的利益發聲。

對於梁文傑的言論，國民黨轟根本是理念大轉彎，不僅換了位子就換了腦袋，換了位子也換了膝蓋。陳暉嗆，當民代的時候要求別人很強硬，但現在到了中央政府，怎麼突然膝蓋又軟了呢？

陳暉質疑，梁文傑的意思難道是，做民意代表的時候只在乎選票，不用考慮實際交流跟經貿的需要？還是抗中保台是工作，去澳門上酒店才是生活呢？

陳暉表示，一直以來，國民黨都秉持著兩岸對等、尊嚴交流的態度，反倒是民進黨政府一再的雙標，罵別人很會，但對於自己人去賺人民幣視而不見，被冠上中國台灣也不吭聲。如今梁文傑當了陸委會副主委更來了個大甩尾，不但不要求雙城論壇停辦，還改稱要考慮到兩岸交流，看來民進黨真的有在「進步」，從時空背景不同之術，進化成角色不同之術。
 

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