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「帶球參選」桃園立委　余宛如喊：教育扣除額2.5萬提高至10萬

▲▼余宛如帶球參選桃園區立委。（圖／翻攝自Facebook／余宛如）

▲余宛如帶球參選桃園區立委。（圖／翻攝自Facebook／余宛如

實習記者李密／台北報導

前桃園市資科局長余宛如日前正式宣布投入桃園市第四選區立委選舉，她今（10日）在臉書曬出一張「帶球參選」宣傳照，公布目前已懷孕7個月，除了大方讓兒子跟即將到來的「兔妹妹」共同入鏡，她也表示，養育孩子的經驗時刻提醒她為下個世代打造更好的環境，此次參選她提議綜所稅教育學費扣除額要從2.5萬提高至10萬，減輕「三明治時代」的負擔。

余宛如自去年底卸任桃園市資訊科技局長，身為桃園媳婦的她決定留在桃園，並宣布參選第四選區的立委，農曆年前也開始勤走基層，聆聽民眾聲音。

余宛如10日在臉書公布目前懷孕已7個月，且這胎跟第一胎差7年，希望自己這麼勇敢能鼓勵更多人增產報國。她說，下定決心參選的那天，「肚子忽然變得很舒服」，看來寶寶很支持她，是她的第一號助選員。對於家人的支持她也表示感謝，養育孩子不但沒有成為問政阻礙，反而時刻提醒她關照更多面向，為下一個世代打造更好的環境。

余宛如說，先前擔任不分區立委時，曾跟跨黨派的立委攜手合作，落實蔡總統「0到6歲國家跟你一起養」政策，完成稅改並提高幼兒學前扣除額，減輕年輕家庭的負擔。在全球數位經濟起飛時，她也參與程式教育與雙語國家的推動，完善新創生態系，為年輕世代創造新的機會與可能。

此外，她也參與《性別平等法》修法，讓更多中小企業能成為婦女生育的後援，改善職場環境，並跟著其他委員一同關心弱勢兒童。此次參選，她提議教育學費的扣除額要從2.5萬提高到10萬，減輕「三明治世代」的負擔。

余宛如表示，桃園是一個年輕的城市，不但平均年齡六都最年輕，生育率也是六都第一名，未來會與所有桃園的家長一起前行，為桃園新生代打造更好的未來，為所有孕媽咪爭取更友善的育兒環境，讓年輕爸媽爭取減低更多負擔。

 鄭文燦桃園隊第一人　余宛如宣布參選第④選區立委

 

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