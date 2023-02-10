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男友劈腿底線大調查！　5成櫻花妹超大方：和異性單獨吃飯也OK

▲▼撿屍,開趴,男女,約砲,約炮。（圖／PAKUTASO）

▲高達55%的女性受訪者認為，男友就算單獨跟其他女性吃飯也不算劈腿。（圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本一份最新的網路問卷調查指出，有55%的女性受訪者認為，伴侶與其他女性單獨吃飯不算劈腿，甚至有41%的女性認為，男友或丈夫買禮物送給酒店小姐也不算外遇。而這份問卷結果則顯示了部分日本人的戀愛觀與婚姻觀，引發網友熱烈討論。

根據《週刊女性》報導，網路問卷調查服務Freeasy近日針對600名20歲至59歲的日本女性進行問卷調查，其中列舉了男友或丈夫的5種行為，並詢問受訪者認為這5種行為是否屬於對感情不忠的劈腿行徑。

在被問到「伴侶和其他朋友以2男2女的形式喝酒」時，僅有15%受訪者認為這是出軌行徑，有高達73%的人認為不算劈腿。而「伴侶如果與異性單獨吃飯、喝酒或是喝咖啡」，有33%認為算是劈腿，但是有高達55%的受訪者認為，這樣的行為很正常。

「買禮物送給酒店小姐」的問題中，有43%認為是劈腿，但也有41%認為不算出軌。至於「頻繁地使用社交軟體聯繫異性」的問題，有47%認為是出軌、38%認為不算出軌。受訪者指出，有時候是工作需求，因此很難判斷是否有出軌嫌疑。

最後一個問題則是「和其他異性共度生日或其他紀念日」，有高達75%受訪者認為此舉為劈腿，但有14%認為不屬於出軌行為。

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