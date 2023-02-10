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金正恩被女兒「捧臉又摸胸」呵呵笑　盡展父女溫情！老婆冷落一旁

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓（朝鮮）8日晚間舉行建軍節第75周年閱兵儀式，領導人金正恩的女兒金主愛不僅出席，還與父親一同站上主席台。北韓官媒9日公布影片，金主愛依偎在父親身邊，數次溫情對視、講悄悄話，她用雙手輕捧老爸的臉頰，甚至摸著父親胸口，父女互動畫面播送至舉國上下。然而，第一夫人李雪主只能退到一旁。

▲▼金正恩與二女兒金主愛互動親密。（圖／翻攝自YouTube）

▲金正恩與女兒金主愛在公開活動中，父女互動親密。（圖／翻攝自YouTube）

綜合南韓「朝鮮新聞」等報導，金正恩、李雪主夫婦7日帶著女兒金主愛出席晚宴的官方合照中，金主愛不僅罕見坐在父母正中間「C位」，在隔日晚間建軍節第75周年閱兵儀式上，她還與金正恩一起登上主席台。北韓官媒「朝鮮中央電視台」事後釋出閱兵式影片，曝光了更多父女情深的畫面。

▲▼金正恩的二女兒金主愛8日出席夜間閱兵式時與爸爸互動親密。（圖／路透）

▲金主愛8日出席夜間閱兵式時，將手放在爸爸胸口。（圖／路透）

金正恩在主席台上數次與女兒對望，兩人臉上的笑容從未退去，還互相在耳邊講悄悄話，金主愛一度以雙手捧起老爸的兩頰，金正恩也以燦笑回應。其他官媒畫面也顯示，金主愛與金正恩坐在室內沙發椅上時，用手不斷摸著父親的臉；她與父親挽著手走路時，一邊用手摸在金正恩的胸口。而第一夫人李雪主全程只能走在後頭或是坐在一旁，總是距離丈夫和女兒有幾步之差。

▲▼金正恩的二女兒金主愛8日出席夜間閱兵式時與爸爸互動親密。（圖／路透）

▲金主愛近幾個月多次在正式場合露臉。（圖／路透）

南韓媒體指出，金主愛自去年11月18日試射火星17飛彈首次在公開露臉以來，3個月以來曝光機率越來越高，至今已是第5度出現於正式場合。北韓官媒提及金主愛時使用了「最親愛的子弟」、「尊貴的子弟」等極高尊稱，也播出金主愛在看台上俯瞰閱兵行進時反覆高喊「誓死擁護白頭血統」的片段。

▲▼北韓8日晚間舉行建軍節75周年閱兵儀式，金正恩的妻子李雪主、女兒金主愛也有出席。（圖／路透）

▲金正恩的妻子李雪主、女兒金主愛出席閱兵式。（圖／路透）

這些跡象讓外界懷疑金主愛是否已經被內定為金氏政權的繼承人，《華盛頓郵報》分析認為「這是金正恩把中學年紀的女兒推上接班人地位的訊號」，不過也有觀點認為，這樣的判斷仍為時過早，在金正恩膝下有兒子的情況中，仍保有各種可能性。

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