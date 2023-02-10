【廣編】全世界最酷工作又來了！昆士蘭與野生海豚當同事　長榮免費機票一圓打工度假夢

▲澳洲昆士蘭海豚島度假村打工度假機會來了！（圖／昆士蘭旅遊及活動推廣局提供）

圖、文／昆士蘭旅遊及活動推廣局

澳洲已於2022年全面開放，澳洲昆士蘭州是休閒度假熱門首選，更是年輕人海外打工度假（Working Holiday）的目的地。昆士蘭旅遊及活動推廣局將於2/23下午2：30~4：30台北光點舉辦「春暖花開－昆士蘭打工趣說明會」，介紹澳洲最新海外打工度假政策、昆士蘭州打工度假環境、旅遊資訊，學習課程及優惠，邀請資深打工人分享經驗。

昆士蘭州旅遊暨活動推廣局攜手長榮航空，及鄰近昆士蘭首府布里斯本的海豚島度假村（Tangalooma Island Resort Moreton Island），說明會提供符合澳洲海外打工度假資格者，取得「海豚島度假村一年給薪工作」和「長榮航空台北－布里斯本經濟艙來回機票」。歡迎30歲以下、符合澳洲海外打工度假資格的人探索昆士蘭。

長榮航空針對海外打工度假和背包旅客推出獨家優惠票價，於2023年2月23日至4月30日期間，透過長榮航空官方網站或官方手機APP購買台北－布里斯本機票，並輸入「春暖花昆士蘭開打工趣活動專案活動代碼」，享NT$1,500元折扣優惠。更多昆士蘭信息www.queensland.tw

【春暖花開－昆士蘭打工趣】 説明會

時間：2月23日（週四）下午02：30－04：30

地點：台北光點「多功能藝文廳」（台北市中山北路2段28號2樓）

報名網址：https://forms.gle/yeFaYTgdC45HMf2R7

