荒淫夫婦極樂片曝！船上玩人獸交「塞活魚入體」　大膽闖墓地打野砲

▲澳洲一對荒淫的夫婦在船上用活鱒魚進行性行為。（組圖／翻攝自推特、取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲警方2月1日逮捕了一對5旬夫婦，這對男女最近拍攝了一段用活鱒魚進行性行為的荒謬影片，引發輿論嘩然。隨後有網友還爆料，他們此前曾在一座墓園打野砲，因此當地警方將以「獸交罪」和「在墓園從事違禁活動罪」對2人提告。

綜合外媒報導，澳洲最近有一支荒唐的性愛影片在當地網上瘋傳。一對年過50的夫婦被爆在船上大玩人獸交，其中妻子把活鱒魚塞入體內進行性行為的畫面還被丈夫拍下放上網，而這名男子甚至打趣表示「這就是我們釣鱒魚的方法」。

性愛影片曝光後，有網友發現，2人此前也曾在光天化日下，闖入塔斯馬尼亞州北部一個墓園打野砲，而且這對男女發生性行為時，還諷刺地表示「這是某人的墳墓，我們要在他的墓上做愛了」、「願那些死去的信徒靈魂得以安息」。

網友透露，被女子壓在身下的，是早在1983年就已去世的畫家查普曼（David Hammond Chapman）的墓碑，因此他們認為這對夫妻噁心的影片必須被公開，「這樣死者的家屬才會知道，他們親人的墳墓被人胡亂糟蹋了。」

塔斯馬尼亞州警方2月1日逮捕了57歲的妻子和54歲丈夫，並將以「獸交罪」和「在墓園從事違禁活動」罪名對2人提告。