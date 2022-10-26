不出國也能講流利外語7大招！把手機介面改成英文、多聽英文歌都有用

文／Workworks職場人

相信職場人們在經歷了多年的台灣教育後，也都發現了有很多東西都是無法從課本學習到的。若想要學好一種語言，把自己丟進無法說母語的「異國語言環境」，像是留學、打工度假，貌似就是最佳的方法了。不過，出國哪是說去就能去的？

編輯這次就要和大家分享「不出國就能學會實用英語的7大招」，這些方法同樣適用在所有你想學的語言上，若是想學好外語，卻礙於一些因素無法出國的職場人可要好好學下來囉！

不出國就能學會實用英語的方法

1.改聽外國歌

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▲聽外文歌，也對學習外語有幫助。（圖／免費圖庫Unsplash，下同）



職場人們可以一邊做事，一邊聽西洋音樂，讓大腦自然而然地記下英語。如果聽到歌詞裡有一個好奇又不懂的單字，馬上拿出字典查詢，未來是不是就可以把單字和歌曲連結在一起了？靠著聽外國歌學習語言，其實也沒有規定一定要聽「特定歌手、歌曲」才能學好，選擇自己最喜歡的音樂才是最重要的！

2.把手機的系統語言改為英語

在現代的社會中，人手一台隨處可見的「手機」也是能夠讓你學好英語的工具之一。將習慣的手機中文介面，全都更改為英語，就會發現有好多陌生的單字浮現，尤其是「設定」的部分（笑），在逐一了解那些單字的意思後，再加上每日手機到高使用率，很快地就可以把那些單字記下來囉！

3.用英語閱讀、觀賞、聆聽你熟悉的書籍、電影、連續劇

職場人們可以挑選幾部已熟知內容的連續劇或電影，先選擇「有英文字幕」，進階再挑戰「無字幕」訓練聽力。就像喜愛觀看《哈利波特》系列電影的影迷們，會在不自覺中把「咒語」背起來一樣，也可以記下很多句子的使用方法和教科書上沒有的諺語喔！在閱讀的方面，也可以選擇一本熟悉的書籍，找到他的英文版，在已知道內容的情況下，也會比較沒有壓力。

4.從自己的興趣、喜好、工作下手，尋找相關英文網路媒體、書籍閱讀

找到能夠語言中的興趣，是件再好不過的事情了！職場人們可以先從自己的興趣、喜好、工作下手，假如自己從事的是服務業，就可以思考「歡迎光臨的英文是『Welcome,how may I help You?」等，又像是因為喜歡迪士尼動畫，就把英文片名記下來一樣，是不是又多學到幾個單字了呢～

5.和朋友一起學外文

找到一個能夠和你一起學習語言的朋友，也是可以學好外語的方法之一喔！和志同道合的朋友們一起學習，不僅可以輕鬆打造出一個練習語言的環境，還可以互相督促。另外，還可以玩一些小遊戲，像是「比賽誰先講中文就輸了」、「這一個小時內禁止說中文，說了的話就要請客！」等，提升學習的動力！

6.用英文自言自語，並且唸出來

「說」是學習語言的一個重要環節，職場人們使否也曾有過這樣的經驗，在「聽」、「讀」方面都沒有問題，不過真的面對外國人時，卻無法把想表達的好好說出口。這時我們可以選擇在獨處時，用英文和自己對話，把平時的口頭禪用英文說出，像是簡單的「我好累」、「好餓」等，養成習慣後也會產生「敢說」的自信。

7.找出憧憬的對象，學習他的表達方式

在這個線上資源豐富的時代，也有非常多的「線上英語課」可以提供職場人們瀏覽，也可以選擇自己喜歡的老師和課程影片，對語言學習也相當地有用處。另外，觀看TED或YouTube上景仰對象的演講，也非常受用。職場人們可以開啟英文字幕，邊看邊模仿對方的說話方式，像是口音、動作等，這樣不用出國也能學會英文囉！

在《最短時間，最高效率！50個超學習法》書中，作者提供了多達50個學習的方法，種類從「調整心態」、「提昇專注力」到「增強閱讀能力」應有盡有，幫助職場人們能在在短時間內，快速學習達標！

source：博客來

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