　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不出國也能講流利外語7大招！把手機介面改成英文、多聽英文歌都有用

文／Workworks職場人

相信職場人們在經歷了多年的台灣教育後，也都發現了有很多東西都是無法從課本學習到的。若想要學好一種語言，把自己丟進無法說母語的「異國語言環境」，像是留學、打工度假，貌似就是最佳的方法了。不過，出國哪是說去就能去的？

編輯這次就要和大家分享「不出國就能學會實用英語的7大招」，這些方法同樣適用在所有你想學的語言上，若是想學好外語，卻礙於一些因素無法出國的職場人可要好好學下來囉！

不出國就能學會實用英語的方法

1.改聽外國歌

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲聽外文歌，也對學習外語有幫助。（圖／免費圖庫Unsplash，下同）

職場人們可以一邊做事，一邊聽西洋音樂，讓大腦自然而然地記下英語。如果聽到歌詞裡有一個好奇又不懂的單字，馬上拿出字典查詢，未來是不是就可以把單字和歌曲連結在一起了？靠著聽外國歌學習語言，其實也沒有規定一定要聽「特定歌手、歌曲」才能學好，選擇自己最喜歡的音樂才是最重要的！

2.把手機的系統語言改為英語

在現代的社會中，人手一台隨處可見的「手機」也是能夠讓你學好英語的工具之一。將習慣的手機中文介面，全都更改為英語，就會發現有好多陌生的單字浮現，尤其是「設定」的部分（笑），在逐一了解那些單字的意思後，再加上每日手機到高使用率，很快地就可以把那些單字記下來囉！

3.用英語閱讀、觀賞、聆聽你熟悉的書籍、電影、連續劇

職場人們可以挑選幾部已熟知內容的連續劇或電影，先選擇「有英文字幕」，進階再挑戰「無字幕」訓練聽力。就像喜愛觀看《哈利波特》系列電影的影迷們，會在不自覺中把「咒語」背起來一樣，也可以記下很多句子的使用方法和教科書上沒有的諺語喔！在閱讀的方面，也可以選擇一本熟悉的書籍，找到他的英文版，在已知道內容的情況下，也會比較沒有壓力。

4.從自己的興趣、喜好、工作下手，尋找相關英文網路媒體、書籍閱讀

找到能夠語言中的興趣，是件再好不過的事情了！職場人們可以先從自己的興趣、喜好、工作下手，假如自己從事的是服務業，就可以思考「歡迎光臨的英文是『Welcome,how may I help You?」等，又像是因為喜歡迪士尼動畫，就把英文片名記下來一樣，是不是又多學到幾個單字了呢～

5.和朋友一起學外文

找到一個能夠和你一起學習語言的朋友，也是可以學好外語的方法之一喔！和志同道合的朋友們一起學習，不僅可以輕鬆打造出一個練習語言的環境，還可以互相督促。另外，還可以玩一些小遊戲，像是「比賽誰先講中文就輸了」、「這一個小時內禁止說中文，說了的話就要請客！」等，提升學習的動力！

6.用英文自言自語，並且唸出來

「說」是學習語言的一個重要環節，職場人們使否也曾有過這樣的經驗，在「聽」、「讀」方面都沒有問題，不過真的面對外國人時，卻無法把想表達的好好說出口。這時我們可以選擇在獨處時，用英文和自己對話，把平時的口頭禪用英文說出，像是簡單的「我好累」、「好餓」等，養成習慣後也會產生「敢說」的自信。

7.找出憧憬的對象，學習他的表達方式

在這個線上資源豐富的時代，也有非常多的「線上英語課」可以提供職場人們瀏覽，也可以選擇自己喜歡的老師和課程影片，對語言學習也相當地有用處。另外，觀看TED或YouTube上景仰對象的演講，也非常受用。職場人們可以開啟英文字幕，邊看邊模仿對方的說話方式，像是口音、動作等，這樣不用出國也能學會英文囉！

  

在《最短時間，最高效率！50個超學習法》書中，作者提供了多達50個學習的方法，種類從「調整心態」、「提昇專注力」到「增強閱讀能力」應有盡有，幫助職場人們能在在短時間內，快速學習達標！  

source：博客來

【延伸閱讀】

受夠無止盡的情緒勒索和言語暴力了嗎？3個方法叫教你如何擺脫「有毒關係」，試著為自己發聲吧！

避免投資失敗必杜絕「3大NG行為」：建立自己的買股原則，不要因他人的言語動搖

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

ET快訊
快訊／BA.5次世代疫苗通過EUA！　首批60萬劑11月上旬
木乃伊+塑膠袋+水泥封屍！高大成曝兇手職業：可從這裡找線索
A-Lin客串《放進去》MV　老公女兒見「大媽樣」反應曝光
海生館36隻企鵝暫時不賣了！　關鍵原因曝
每天刷牙還不夠！醫：還要做「1件事」防蛀牙
台中桶屍遭「木乃伊」式綑綁　外裹塑膠袋再封水泥家屬難指認
台中藏屍塑膠桶現形　警取出遺體送殯儀館冰存
獲Joeman邀共吃美食！　甜妹「每吃一口就露事業線」起底是

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／BA.5次世代疫苗通過EUA！　首批約60萬劑11月上旬到

不出國也能講流利外語7大招！把手機介面改成英文、多聽英文歌都有用

光華高中人聲樂團　勇奪台灣盃現代阿卡貝拉大賽銀牌

海生館36隻企鵝暫時不賣了！明開標作業緊急喊卡　關鍵原因曝

正宮開戰尪前任！綠茶女卻求「認孩當乾女兒」　網怒教1招反制

男友壞壞太快結束！妹子「脫口1句」隔天被封鎖：有很過分嗎

下班注意！民眾入侵軌道遭區間車撞上　台鐵「嘉義-南靖」誤點

愛愛偷拔保險套！女友氣炸分手　他白眼「又沒留體內」被轟爆

正妹女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁！真相綠慘了

週末起連迎5天暴雨！半個台灣「紫到發黑」　明晚北部先迎雨

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

快訊／BA.5次世代疫苗通過EUA！　首批約60萬劑11月上旬到

不出國也能講流利外語7大招！把手機介面改成英文、多聽英文歌都有用

光華高中人聲樂團　勇奪台灣盃現代阿卡貝拉大賽銀牌

海生館36隻企鵝暫時不賣了！明開標作業緊急喊卡　關鍵原因曝

正宮開戰尪前任！綠茶女卻求「認孩當乾女兒」　網怒教1招反制

男友壞壞太快結束！妹子「脫口1句」隔天被封鎖：有很過分嗎

下班注意！民眾入侵軌道遭區間車撞上　台鐵「嘉義-南靖」誤點

愛愛偷拔保險套！女友氣炸分手　他白眼「又沒留體內」被轟爆

正妹女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁！真相綠慘了

週末起連迎5天暴雨！半個台灣「紫到發黑」　明晚北部先迎雨

CHANEL出卡通超萌！「滑雪女孩」示範機能山茶花、菱格紋外套

PTT八卦鄉民一面倒力挺「國台辦」譴責民進黨：聽到台灣民心

快訊／BA.5次世代疫苗通過EUA！　首批約60萬劑11月上旬到

不出國也能講流利外語7大招！把手機介面改成英文、多聽英文歌都有用

木乃伊+塑膠袋+水泥封屍！高大成曝兇手職業：可從這裡找線索

54歲美成小姐姐！伊能靜分享私藏6款「油保養」清單

《炮仔聲》吳懷中夜市擺攤被針對　「鄰居不給租位」傻眼：怪我？

林靖凱無緣金手套連霸坦言可惜　投入秋訓「維持」是課題

136.8萬起！福斯新年式Touran、Tiguan Allspace 7人座升級上市

快訊／光陽Ionex電動機車「免月租明年還有」！舊款換新超划算

雨中競速女急喊「老公」　下秒尖叫...26秒影片曝光

生活熱門新聞

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

連迎5天暴雨！半個台灣紫到發黑

等12年！交長拍板　國內首座大型跨海「金門大橋10/30通車」

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

土妹畢業後變超正！男同學回頭猛追她1招反制

颱風估明生成　這3地大雨躲不掉

比扯鈴還扯！給錯車牌「要自己找人換」　監理所認錯「加強訓練」

台海打起來「這些人首批被徵召」！不見1年義務役士兵

嬤賣花1束百元　他等找錢見整疊千元鈔

狂盯新包裝　他見「迷客夏改名了」驚呆！

監理站給錯車牌「櫃台竟冷回4句」　萬人罵翻

更多熱門

相關新聞

一次看懂何謂「職場PUA」

一次看懂何謂「職場PUA」

職場人們有聽過「PUA」嗎？所謂的「PUA」是英文「Pick Up Artist（搭訕藝術家）」的簡稱，本來是指運用行為和心理誘導對方發生關係的搭訕套路，後來演變成兩性之間、上對下的一種情緒操控。而近年來，大家也紛紛開始關注職場上的PUA

8種常見職場神經病主管

8種常見職場神經病主管

日網超準心測「錢包裡面放什麼」

日網超準心測「錢包裡面放什麼」

3個方法擺脫「有毒關係」

3個方法擺脫「有毒關係」

職場10大溝通實用必學英文語句

職場10大溝通實用必學英文語句

關鍵字：

Workworks職場人 外語英文

讀者迴響

熱門新聞

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

小隻馬嫁巨人尪　被問會痛嗎霸氣回應

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

連迎5天暴雨！半個台灣紫到發黑

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

等12年！交長拍板　國內首座大型跨海「金門大橋10/30通車」

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面