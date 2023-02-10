快訊／費鴻泰反擊徐巧芯　「我28年來沒攻擊過黨內同志」

▲國民黨立委費鴻泰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯昨對於立委費鴻泰在專訪中表示不攻擊對手一事，透過臉書表達異議。對此，費鴻泰今（10日）表示，面對去年1126選舉，「我攻擊的還不夠厲害嗎？」他是指他個人以人為善，尤其是對黨內同志，絕不攻擊，「28年沒有攻擊過一次，我的重點是在這」。

徐巧芯宣布挑戰台北市信義、南松山區立委後，屢對該選區的資深立委費鴻泰開炮。徐巧芯昨晚在臉書上傳一張擷取自費鴻泰接受媒體人黃暐瀚的專訪畫面，內容為費表示「包括民進黨的人跟我一道參選立委，我也從來不講他們的壞話，你去翻翻所有的新聞，我有攻擊過任何一個跟我競爭的對手嗎？我從來不攻擊」。

「立委初選黨內不需要互相攻擊，但我認為可以也應該進行路線跟問政方向上的辯論。」徐巧芯說，今天看完費鴻泰的專訪，她不同意費說：「包括跟民進黨一起參選立委，我有攻擊過我的對手嗎？我從來不。」今天政黨競爭，尤其跟民進黨競爭，就是要把資料準備齊全，拿出事實證據，攻擊對手毫不手軟，用力擊倒對方。

費鴻泰10日上午出席國民黨立法院黨團記者會，媒體詢問費，徐巧芯不同意你不攻擊對手一事。費鴻泰回應示，面對去年1126選舉，國民黨團召開多次的記者會，針對很多人，包括論文、高端疫苗，「我攻擊的還不夠厲害嗎？」

針對上述在節目的發言，費鴻泰強調，是指他個人以人為善，尤其是對黨內同志，絕不攻擊，「28年沒有攻擊過一次，我的重點是在這」。