快訊／立院17日開議、邀陳建仁施政報告　21日處理現金特別條例

▲黨團協商。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長游錫堃10日召集朝野黨團協商開議日，由於開議日期攸關全民普發現金時程，引發高度關注。會中，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量4黨團都同意17日立法院開議、邀請行政院長陳建仁及各部會首長施政報告並備質詢，21日表決「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」。

民進黨團總召柯建銘表示，今天協商開議日期，牽涉到條例何時通過、總質詢何時開始，為了發放現金大家覺得越快越好，但有一定程序要遵循，開議部分，一般開議就是禮拜五，也就是17號，假如能夠開議希望先處理條例，之後朝野協商、21號總質詢，也符合職權行使法，閣揆要在2月底前來備詢。

柯建銘推估時程說，若是順利，行政院會最快可於2月23日通過特別預算案後，送交立院審議，在228連假之後，3月3日邀請閣揆報告特別預算案及付委審查，依據審議《前瞻基礎建設特別條例》的時程來推估，委員會審查可能進行3至5天，若於3月9日完成審查，最快4月11日院會就能表決特別預算案。

國民黨團總召曾銘宗表示，為了回應發現金的民意，可以提前到17號開議，討論特別條例部分，發現金部分國民黨全力支持，但空白授權部分，到時候院長來協商時要講清楚，要協助中小企業跟弱勢國民黨都支持，但要把條例寫清楚，相信過程會很順利。

立委張其祿指出，尊重黨團協商結果，呼應曾銘宗談話，疫後特別條例部分，相信陳建仁也有自己的想法，不該全盤接受蘇內閣政策，條例統包的方式確實有問題，程序上應該以現金先發出去這件事情為主，至於開議日程上可以保持一些彈性。民眾黨團總召邱臣遠表示，原則上民眾黨團同意17日開議。

立委王婉諭指出，13到16號要由立委楊瓊瓔召集聯席委員會，但新會期的召委跟委員會都還沒決定，會有爭議。時代力量黨團總召邱顯智表示，立院職權行使法白紙黑字在那邊，規定閣揆兩周內報告，陳建仁31號已就職，就應該兩周內報告，但既然三黨都同意17日開議，時代力量也沒辦法，不然要怎麼辦。

原朝野黨團協商17日開議並討論現金特別條例、21日陳建仁率內閣團隊至立院報告並備質詢，但因為時代力量強力反彈，並要求陳建仁17日就至立院施政報告備詢，最後決議將現金特別條例和施政報告日期對調，改為17日開議當天就邀請陳建仁率內閣團隊施政報告，21日討論現金特別條例。