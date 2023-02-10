　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／立院17日開議、邀陳建仁施政報告　21日處理現金特別條例

▲▼黨團協商。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲黨團協商。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者杜冠霖／台北報導

立法院長游錫堃10日召集朝野黨團協商開議日，由於開議日期攸關全民普發現金時程，引發高度關注。會中，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量4黨團都同意17日立法院開議、邀請行政院長陳建仁及各部會首長施政報告並備質詢，21日表決「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」。

民進黨團總召柯建銘表示，今天協商開議日期，牽涉到條例何時通過、總質詢何時開始，為了發放現金大家覺得越快越好，但有一定程序要遵循，開議部分，一般開議就是禮拜五，也就是17號，假如能夠開議希望先處理條例，之後朝野協商、21號總質詢，也符合職權行使法，閣揆要在2月底前來備詢。

柯建銘推估時程說，若是順利，行政院會最快可於2月23日通過特別預算案後，送交立院審議，在228連假之後，3月3日邀請閣揆報告特別預算案及付委審查，依據審議《前瞻基礎建設特別條例》的時程來推估，委員會審查可能進行3至5天，若於3月9日完成審查，最快4月11日院會就能表決特別預算案。

國民黨團總召曾銘宗表示，為了回應發現金的民意，可以提前到17號開議，討論特別條例部分，發現金部分國民黨全力支持，但空白授權部分，到時候院長來協商時要講清楚，要協助中小企業跟弱勢國民黨都支持，但要把條例寫清楚，相信過程會很順利。

立委張其祿指出，尊重黨團協商結果，呼應曾銘宗談話，疫後特別條例部分，相信陳建仁也有自己的想法，不該全盤接受蘇內閣政策，條例統包的方式確實有問題，程序上應該以現金先發出去這件事情為主，至於開議日程上可以保持一些彈性。民眾黨團總召邱臣遠表示，原則上民眾黨團同意17日開議。

立委王婉諭指出，13到16號要由立委楊瓊瓔召集聯席委員會，但新會期的召委跟委員會都還沒決定，會有爭議。時代力量黨團總召邱顯智表示，立院職權行使法白紙黑字在那邊，規定閣揆兩周內報告，陳建仁31號已就職，就應該兩周內報告，但既然三黨都同意17日開議，時代力量也沒辦法，不然要怎麼辦。

原朝野黨團協商17日開議並討論現金特別條例、21日陳建仁率內閣團隊至立院報告並備質詢，但因為時代力量強力反彈，並要求陳建仁17日就至立院施政報告備詢，最後決議將現金特別條例和施政報告日期對調，改為17日開議當天就邀請陳建仁率內閣團隊施政報告，21日討論現金特別條例。

ET快訊
搜救犬咬雞腿被罵！她火大開嗆「身為人類你救過誰」　網一面倒力
上萬魚屍橫躺沙灘！　居民嚇「住80年第一次看到」
LIVE／土耳其「奇蹟寶寶」千萬人爭養！男星遭活埋　隋棠挨罵
快訊／開車癲癇發作撞噴2路人1插管　監理所：繳回駕照否則註銷
台大高材生下場超慘！　被國安局退訓「報復上PTT洩情報」
土耳其絕望1幕！醫院停車場成「露天太平間」　滿地屍袋中尋親
志村健染疫亡3年「4億豪宅淪荒涼空屋」！　任野貓屎尿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2024藍營派誰出馬？　羅智強：郭台銘、侯友宜抽籤算了

蔡正元轟「萬用插頭」　羅智強「開弓沒有回頭箭」：感謝前輩期勉

快訊／今年起高普考增設「宜蘭考區」　考試院估1600人受惠

土耳其強震2.1萬人死亡　賴清德弔唁：願希望光明和土國人民同在

台灣搜救隊支援土耳其　林右昌：負責區倒4棟大樓「非常嚴重」

夏立言會宋濤「陸委會稱矮化主權」　國民黨團：民進黨做不到別抹紅

羅智強參選立委！高金素梅任榮譽主委　獻唱《命運的吉他》：選最強的

土耳其強震釀2.1萬人死亡　民進黨捐100萬盼拋磚引玉

快訊／立院17日開議、邀陳建仁施政報告　21日處理現金特別條例

蔣萬安臉書竟幫柯文哲換妻　北市府：第一時間已修正

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

陳曉直球告白「妳長得像我老婆」！　陳妍希羞回：什麼意思...也太閃＞＜

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

5歲妹困瓦礫51小時被抱出！　「可是我很重」讓救難隊員笑了

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

2024藍營派誰出馬？　羅智強：郭台銘、侯友宜抽籤算了

蔡正元轟「萬用插頭」　羅智強「開弓沒有回頭箭」：感謝前輩期勉

快訊／今年起高普考增設「宜蘭考區」　考試院估1600人受惠

土耳其強震2.1萬人死亡　賴清德弔唁：願希望光明和土國人民同在

台灣搜救隊支援土耳其　林右昌：負責區倒4棟大樓「非常嚴重」

夏立言會宋濤「陸委會稱矮化主權」　國民黨團：民進黨做不到別抹紅

羅智強參選立委！高金素梅任榮譽主委　獻唱《命運的吉他》：選最強的

土耳其強震釀2.1萬人死亡　民進黨捐100萬盼拋磚引玉

快訊／立院17日開議、邀陳建仁施政報告　21日處理現金特別條例

蔣萬安臉書竟幫柯文哲換妻　北市府：第一時間已修正

經典賽67名大聯盟球星參戰！大咖球星整理給你看

「有錢玩耍不還債」男持刀討債3人受傷　台南警火速衝現場逮人

北車2坪小店單價近382萬成交　攤商虧「憨慢」

2024藍營派誰出馬？　羅智強：郭台銘、侯友宜抽籤算了

46歲男星改行當算命師！開班教風水「月收26萬↑」　引退3年超狂現況曝

海陸女兵寢室陪喝酒！慘遭變態督導長「壓牆指侵」　崩潰開吉

新加坡、香港汪汪隊接連抵達土耳其！　下機牽狗狗英雄帥氣登場

日本佛寺「人魚木乃伊」謎團揭曉　百年真實身分曝光

低溫2度搜救犬找到受困男童！大叫確認位置　3小時救出生還者

亮・珠寶／LV鑽石行李箱項鍊真的可打開！　藏藍寶石獻驚喜

政治熱門新聞

這次站C位！柯文哲賞燈「蔣萬安親接待」

ET民調／2024總統必考題！57.7%要台與美中維持等距

綠營2024最強組合　郭正亮曝1點罕見

體育署長找到了！行政院核定47歲鄭世忠接任

郵件通知領6000？　行政院：詐騙訊息勿點

徐巧芯喉嚨「爆炸了」　曬藥袋合照：我的人生就是不斷戰鬥

徐巧芯喊交棒　費鴻泰拒認親揭真相

陸軍步訓部傳刺刀遺失　軍方證實搜索中

快訊／夏立言今會見宋濤！　談話內容曝光　

蔣感謝柯賞燈　臉書誤把陳佩琪Tag她

夏立言見宋濤　陸委會回應

蔡英文任命前國防部督察長劉得金出任國安會副秘書長

失業5年大安文山給肯定！　羅智強反問：為何我不能選大安立委？

iRent四十萬筆個資裸奔　苗博雅：若我是台北市長「就停止合作」

更多熱門

相關新聞

土耳其強震釀2.1萬人死亡　民進黨捐100萬盼拋磚引玉

土耳其強震釀2.1萬人死亡　民進黨捐100萬盼拋磚引玉

土耳其與敘利亞邊境於當地時間2月6日凌晨發生強震，各界都慷慨解囊，總統蔡英文、賴清德副總統將分別捐出一個月所得。民進黨中央黨部10日響應捐出新台幣100萬元，希望能夠拋磚引玉，助災區儘速復原日常生活，也祈願受困者、救災夥伴平安。

快訊／費鴻泰反擊徐巧芯　「我28年來沒攻擊過黨內同志」

快訊／費鴻泰反擊徐巧芯　「我28年來沒攻擊過黨內同志」

北京會見夏立言　宋濤：在九二共識、反對台獨基礎下深交國民黨

北京會見夏立言　宋濤：在九二共識、反對台獨基礎下深交國民黨

徐巧芯喊交棒　費鴻泰拒認親揭真相

徐巧芯喊交棒　費鴻泰拒認親揭真相

綠營2024最強組合　郭正亮曝1點罕見

綠營2024最強組合　郭正亮曝1點罕見

關鍵字：

柯建銘曾銘宗邱顯智邱臣遠紓困特別條例立法院民進黨民眾黨國民黨時代力量

讀者迴響

熱門新聞

男星住土耳其飯店遭活埋4天「確認罹難亡」！

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

美光裁員！工程師淚「交完識別證就走人」

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

三寶媽喝醉睡大橋　遭車輛輾斃

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

迪卡儂走下神壇？鄉民推「這款才是王道」

救援土耳其！搜救犬阿蘭累到打呼

隋棠吐委屈再發聲！「世界變得一言難盡」

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

鮮肉偶像「二手市場擺攤」流浪近況曝！

台中行人遭失控轎車撞到昏迷搶救中　現場慘況曝

美光宣布高階主管減薪高達20%　停發獎金

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面