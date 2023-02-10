蝦皮「陪吃飯低消1800」限雙北餐廳！勇者私訊...女賣家回應了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在蝦皮看到，有賣家竟販售「陪吃飯」，除了一口氣開價1800元，同時還限定雙北餐廳。PO文掀起熱烈討論，就有網友好奇私訊，並公布與賣家的對話。

網友在「爆廢公社二館」PO文直呼，「好像很可以！」只見一位賣家在蝦皮貼出自拍照，開價1800元「兼職吃飯」；同時，她還規定，限雙北餐廳、運費60元，至於計費方式為1小時600元，最少3小時，也就是低消1800元。

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▲陪吃飯以小時計費，低消1800元。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對此，大票網友紛紛回應，「原來蝦皮現在可以這樣玩」、「1800開盲盒，你不如去該去的地方，可能還會有剩欸」、「阿姨恐怖」、「這是跟長輩吃飯嗎」、「日本也有一個行業單純陪吃飯的」、「好像找到財富密碼了」；還有網友發現，先前才1500元，沒想到短短1天時間，竟狂漲300元。

一名網友實在太好奇，於是私訊賣家問「你好，請問還有其他照片嗎？」而女賣家則回，「謝謝您的詢問，我是一位單親媽媽，目前就是算陪吃飯，任何工商或是親友聚餐、婚禮的吃飯，主要是現代人有時候找不到適合的女伴......。」

▲有網友直接私訊賣家。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

眼看一面倒的嘲諷聲浪，就有人持正面看法，表示「看她的簡介也不錯呀，就看有沒有人買單而已！其實販售陪伴這點也沒有什麼好嘴的，幸福的人不會懂吧，只會嘲笑譏諷，無法擁有幸福的人，他心裡那種孤單感、空虛感和不被在乎感，是很需要有人幫助的。」