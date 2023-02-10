陌生帳號深夜傳「無碼打飛機」　主角是閨蜜男友！恐怖內幕曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前深夜收到陌生訊息，好奇的她點開影片，剛開始莫名出現閨蜜男友的臉，不料5秒後變成打手槍的畫面，嚇得她連忙關掉，同時也猶豫是否該告訴友人。對此，就有過來人吐露暗黑內幕，直言被詐騙集團威脅了。

女網友在Dcard娓娓道來，9日凌晨12點多，她在IG收到一則陌生訊息，「畫面中出現一個影片，顯圖有模糊處理，似乎是敏感內容，我沒想太多直接點開來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，映入眼簾的竟是閨蜜男友的臉，看起來像是視訊畫面；更恐怖的是，5秒後突然跳轉成無碼打手槍的畫面，她不由得驚呼，「我直接被嚇到，跳回聊天室，當時沒想太多、沒有截圖，事後去找那則訊息及傳影片的人的名字，就找不到了。」

▲她深夜竟收到，閨蜜男友打飛機的影片。（圖／翻攝自Dcard）

對此，原PO忍不住猜測兩種可能，其一是用這個帳號的人，認識朋友的男友，因私人恩怨惡意剪接散播；另一個則是，影片是真實的，然後是主角以此為樂，「我很不願意相信是後者，想問問大家有沒有遇過這種狀況，該怎麼處理？」

對此，就有人直指，這是詐騙集團的伎倆，「之前有男生玩交友軟體，詐騙集團會引誘男生開視訊打手槍，後來被偷錄下來，威脅要給一筆錢，否則就把影片傳給他的親朋好友看」、「我前男友就是這樣被騙（活該）！當時我收到一個陌生女子的訊息，內容就是我前男友尻尻的影片，那個自稱寶寶的女子，還跟我說她跟我前男友聊得天翻地覆，我直接爆氣殺到前男友家賞他兩巴掌」。