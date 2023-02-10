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她「化療脫髮」進醫院女廁！清潔員趕人：會嚇到　 結局惹怒一票人

▲▼廁所,公廁,洗手台,洗手槽。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前氣憤表示，朋友因乳癌化療頭髮掉光，平常會戴帽子遮擋，怎料她在醫院進女廁時，竟遭清潔人員驅趕，表示這樣會嚇到別人，就連她解釋「自己是女生」，對方仍堅持己見。

女網友在「爆料公社」發文提到，朋友是乳癌轉移遠端第四期的病人，因為手術有一邊乳房切除，也因化療頭髮掉光，平時會戴帽子。

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2月7日當天，她赴醫院乳房外科回診，並到1樓抽血站附近上廁所，結果才剛進去，就被清潔人員叫住，提醒這裡是女廁；當下，她連忙解釋，自己是女生，更透露有做化療和乳房切除。

沒想到，清潔人員不客氣地回應，「妳這樣很沒有禮貌，而且這裡是醫院，會嚇到別人，妳應該去上性別友善廁所。」

▲原PO替罹癌友抱不平。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO替罹癌友抱不平。（圖／翻攝自爆料公社）

眼看雙方僵持不下，廁所內其他女生也幫緩頰，表示她的確是女生；然而，清潔人員就是不肯鬆口，堅持要她上別的廁所。

對於朋友的遭遇，原PO心疼又氣憤，「醫院應該比其他地方更有同理心，結果對外包打掃人員的訓練與教育卻不夠積極。我朋友對自己外型已經很在意了，現在又受到傷害，她們的心理與身體，原本就承受著很大的負擔與壓力，真的需要更多人同理心的包容與支持。」

對此，網友們紛紛回應，「好過分，可以跟醫院投訴，叫妳朋友不要往心裡去，記得快樂心情好才能戰勝病魔，加油」、「嘴巴講出來的話，這麼傷人」、「您朋友的脾氣真好，換作是我，應該就叫他們的主管來了。那位清潔人員職前訓練不足，請您的朋友別往心裡去；另外清潔人員無權叫您朋友去上別的廁所」、「這個太誇張了」、「因為她已經說出口了，就會惱羞成怒」、「好沒禮貌的歐巴桑」。

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