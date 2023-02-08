蝦皮才過2天又當機！賣家被強制退出　湧粉絲團怒轟：損失算誰的？

▲蝦皮又傳當機。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

APP「蝦皮購物」2天前才發生用戶帳號遭強制登出一事，沒想到今（8）日下午又發生一樣的狀況，引起許多賣家不滿，紛紛湧入蝦皮的官方粉絲團怒轟，「請問什麼情況！抽手續費時怎不當機？」雖然稍早蝦皮透過粉絲團致歉，但仍無法平息用戶怒氣。

蝦皮APP今日下午又發生當機事故，許多網友都湧入粉絲團留言狂罵，「一直當...可以賠償嗎？手續費調高的意義到底在哪」、「被強制登出了，還顯示密碼錯誤，以為被盜帳號」、「系統到底有哪一天是好的」、「你們app一周是要壞幾次」、「蝦皮給我賠償損失」、「如果因為系統當機而無法登入的話，超過取貨天數被退貨算誰的？」「手續費抽那麼多？這品質？」「一個星期可以連兩天大當機，真的服了，手續費還越抽越多」。

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▼賣家紛紛湧入粉絲團怒轟。（圖／翻攝自Facebook／蝦皮購物）

稍早蝦皮透過粉專致歉，表示「蝦皮購物部份服務目前因系統異常，導致用戶無法正常開啟。正全力進行系統修復作業，以期盡速恢復平台服務。 對造成用戶的不便蝦皮購物深感抱歉，也感謝您的支持與理解。」

但由於6日APP才故障過，因此大多網友都不買單，留言表示「三天兩頭弄一次，這樣對賣家來說根本嚴重影響生意」、「手續費收越多、當機越多，穩定度服務完全非常差」、「為何出包都不用賠償」、「這個套路我懂~是不是打算要多當幾次機，然後說因為要優化環境再調高手續費」、「手續費收了10幾趴，結果系統跟客服都超爛」、「一周當2次，厲害了，蝦皮」。