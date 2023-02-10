男1個月「訂閱費噴6千」　1平台超吃錢！老司機驚：能上酒店了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在手機APP五花八門，在不知不覺中，各種「訂閱費」也成了錢包的隱藏殺手，就有網友以此為話題，詢問大家「你到底訂閱了多少東西？1個月燒多少錢？」引發熱烈討論。

網友在Dcard發文提到，「追劇、聽音樂、無廣告服務、交友軟體付費等，你有發現嗎？我們的生活充斥著各式訂閱，這些費用加總起來，每年要付出去的會員費也是很驚人。」

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他接著直言，「通勤時不聽串流音樂會死，下班後不追劇會睡不著，看影片被廣告打斷會很阿雜，仔細一算...原來我訂閱了那麼多東西。」

話題引起共鳴，一名男網友就列出明細，表示光是訂閱、會員費，1個月就有近6000元的開銷，包括健身房會費999元、Apple 395元、Netflix 330元、Catchplay 199元、Disney+ 270元、YouTube Premium 179元、Fanbox 112元、OnlyFans 2700元及Fansone 800元。

▲男網友透露，每個月光會費就噴近6千元。（圖／翻攝自Dcard）

其中，讓男網友噴最多錢的OnlyFans（OF），是全球知名的情色平台，又有成人版IG之稱，是許多網紅、小模、YouTuber賺錢的新途徑，OnlyFans也規定，最低訂閱價格為每月4.99美元（約新台幣150元），最高則為每月49.99美元（約新台幣1508元元）；另外還可設定付費提示、付費私人訊息，也有小費的機制。

而大票老司機看完紛紛回應，「你色色的部份花太多了吧」、「求訂閱了什麼」、「3千都能上酒店了」、「OF陸續訂過幾個，一堆都來騙錢的，比較推的只有Kelvin，女主身材真的都很好，其他幾個像Kitty、肥宅，可能不合我胃口，但也算不錯的」、「卡一個OF，訂閱什麼」、「有錢人的生活真是充實」、「這色的有理」。