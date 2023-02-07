爆乳妹轉行賣偽藥月入百萬　嗆警「當我司機、薪水加倍」

▲1名加油店小妹轉行直播賣偽藥，月入百萬被逮，嗆警「當我保時捷司機、薪水加倍」。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市24歲葉姓女子憑著豐滿身材、清秀臉蛋，加入直播行列，從面膜、飾品、包包、內衣到軟糖都賣，她自豪的說，月入百萬元，賣了1年就買車買房了。不過所賣的美國「繽紛樂」軟糖內含褪黑激素，用於治療焦慮症、失眠等，未經食藥署許可，葉女被逮後坦承犯行，還嗆警說「來當我司機，薪水加倍」，葉女後來繳交2、30萬元不法所得，獲判緩起訴，目前仍繼續營業，但不賣軟糖了。

葉女國中肄業，原本在加油店打工，聽聞友人經營網路店商，非常好賺，於是透過友人從美國帶回大量「繽紛樂」軟糖及各項女性用品，透過蝦皮購物網站販售，獲利豐厚。

台中市刑大偵二隊在網路巡邏並訂貨，赫然發現葉女標榜的正品美國軟糖，含有褪黑激素（美達齡）成分，用於治療睡眠、焦慮症、失眠等症狀，但並無食藥署許可證，葉女本人也不是藥師，明顯違法，警方蒐證完備查緝到案。

葉女經常在網路上炫富，炫耀自己買了粉綠色保時捷代步，葉女對於偵辦員警還囂張的詢問月薪多少，並嗆聲說「來當我司機，給你超過一倍薪水的錢」，全案依違反藥事法移送偵辦，經檢察官曉諭葉女繳回2、30萬元的犯罪所得後，給予緩起訴處分。

警方呼籲，含有治療成分之物品係納入藥品管理，業者如果擅自販賣、供應或意圖販賣而陳列，依據藥事法規定，將處7年以下有期徒刑、得併科5千萬元以下罰金。