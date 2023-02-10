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肯定花蓮永續旅遊能量　ESG旅遊協會洞察先機首發踩線

▲花蓮縣長徐榛蔚率領相關局處接見，探討發展花蓮ESG永續旅遊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚率領相關局處接見，探討發展花蓮ESG永續旅遊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣ESG旅遊推廣協會9日前往花蓮縣府拜會，縣長徐榛蔚率領相關局處人員接見，共同探討發展花蓮ESG永續旅遊機會並實地參訪。

徐榛蔚表示，花蓮的大自然環境是瑰寶，作為全台面積最大的城市，卻能在短短十分鐘內上山下海，東部擁有世界級好山好水的自然景觀資源及豐富的人文特色，是發展觀光事業的最佳地區，在台灣未來的整體發展架構中，具有成為台灣東部地區國際轉運中心的潛力。

花蓮縣府自2021年首度推動「友善旅宿認證計畫」，由花蓮縣各旅宿業進行「ISQM國際服務品質認證」、「FTH友善運動賽事旅宿認證」、「KLS親善Long Stay旅宿認證」及「ISFE高齡親善環境認證」等四項認證之培訓，共計取得上百張證書的佳績，更在旅遊品質大幅提升。

▲花蓮縣長徐榛蔚率領相關局處接見，探討發展花蓮ESG永續旅遊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，花蓮在台灣未來的整體發展架構中，具有成為台灣東部地區國際轉運中心的潛力。

據調查花蓮文化資產數為7,27 件、文創產業計973 家，每年觀光人數1,148,079 人次，每年觀光文化活動不勝枚舉，如年輕朋友最愛的夏戀嘉年華、太平洋觀光節，小朋友最瘋狂的紅面鴨fun暑假，老少皆宜的溫泉季活動，全家闔歡的太平洋燈會外，另推動特色旅遊賞星活動、外國人民宿餐廳地圖、花蓮獨有的香味旅遊等，同時持續強化七星潭、兩潭兩鐵自行車道及東大門夜市軟硬體設施，提升旅遊品質增加特色亮點。

台灣ESG旅遊推廣協會蘇聖珠副理事長指出，自2015來台旅遊人次破千萬人次，國內旅遊呈現人數下滑但產業產值成長趨勢發展，在2022年則超過81%全球旅行者認為永續旅遊的重要，並且傾向採取永續旅遊的意願正快速增長中。

▲花蓮縣長徐榛蔚率領相關局處接見，探討發展花蓮ESG永續旅遊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

ESG旅遊推廣協會蘇聖珠提出永續觀光標章與建置混合沉浸式永續旅遊智慧體驗數據管理平台兩大議題進行熱烈討論。

蘇聖珠並在交流會議中提出永續觀光標章與建置混合沉浸式永續旅遊智慧體驗數據管理平台兩大議題進行熱烈討論。透過洄遊吧與七星柴魚博物館在地經營，以花蓮七星潭為基地，以食魚教育及永續海洋為核心，採取永續漁法、永續海洋魚類，透過食漁教育、洄遊鮮撈、體驗課程，逐步落實SDGS目標14-保育海洋生態。

近年花蓮縣政府發展永續觀光同時，更是積極推出各項特色旅遊，吸引各族群遊客，縣府連續三年推動天文旅遊，推廣無障礙旅遊，盤點各大觀光主題旅遊資訊，邀請民眾從各種視角體驗壯麗山海環繞的花蓮，擁有在地農村、森林步道、山間溪谷及原民部落，滿足不同類型遊客的不同需求，並提供google地圖，便利遊客深度體驗花蓮的多元及美好。透過各項推廣串連特色旅遊，讓全世界遊客都喜愛的花蓮觀光，可以留得久、玩得慢、走得深。

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