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大陸 大陸焦點 特派現場

陸客出境遊火爆　湖北恩施「逆操作」：非必要不得前往柬埔寨等國

▲柬埔寨旅遊官員在機場迎接大陸遊客。（圖／CFP）

▲柬埔寨旅遊官員在機場迎接大陸遊客。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸防疫制度放寬後，邊境管制也隨之鬆綁，陸客組團出遊近期也相當火熱，不過，湖北恩施公安局昨（7）日發布公告指，為遏制恩施市籍人員非法出境從事電信網路詐騙及其它犯罪活動，非緊急、非必要不得前往柬埔寨、緬甸、寮國、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、泰國、馬來西亞及土耳其等八國。

▲湖北恩施為少數民族土家族及苗族重要聚居地之一。（圖／CFP）

▲湖北恩施為少數民族土家族及苗族重要聚居地之一。（圖／CFP）

公告表示，如確有緊急情況因公務、就學等需前往上述國家的，應至少提前3日向戶籍所在村（社區）及派出所同步報備（需填寫附件表格），並提供公派出差文件、營業執照、房產證明（購房合同）或租房合同、有效勞動合同等相應證明材料，經審核批准後方可前往上述國家。

此外，被大陸公安部通報滯留柬埔寨、緬甸、寮國、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、泰國、馬來西亞及土耳其等8個國家重點高危人員，須按《關於敦促滯留境外重點人員回國投案自首的通知》要求，立即與戶籍地黨委政府或派出所聯繫，返回恩施配合核減。

對於大陸近期民眾出國旅遊首發團紛紛啟程，湖北恩施的「逆操作」引起外界注意。據了解，該公告主要針對近期部分恩施民眾被電信詐騙或傳銷組織帶到異國他鄉的事件發生頻傳，再加上有傳言指出，恩施一帶「老鄉拉老鄉」跑去做電信詐騙的案例較多，才會發此公告。

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