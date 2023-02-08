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大陸 大陸焦點 特派現場

陸景區「小太監」高八度誇張嗓音爆紅　一扮20年比「皇上」還受歡迎

記者魏有德／綜合報導

大陸一名景區演員秦晉林扮演的「小太監」近期在短影音平台爆紅，不過，秦晉林年紀卻不小，在景區表演「小太監」也已經長達20年。秦晉林表演時，高八度的誇張嗓音加上生動幽默肢體動作，完美詮釋「太監」角色，讓遊客看完表演後甚至認為，搶盡「皇上」的風頭。

▲山西景區演員秦晉林扮演「太監」在大陸影音平台爆紅。（圖／翻攝揚子晚報）

▲山西景區演員秦晉林扮演「太監」在大陸影音平台爆紅。（圖／翻攝揚子晚報，下同）

《揚子晚報》報導，景區每天上午都會舉行大型開城儀式《迎聖駕》的表演，很多遊客都對其中的「小太監」一角印象深刻。他身著蟒袍，頭戴官帽，手持拂塵，左搖右晃地邁著碎八字步出現在廣場中央，然後連喊兩遍，「皇上駕到，大學士陳廷敬接駕！」那「高八度」的吆喝聲，像模像樣，讓遊客們饒有興趣，津津樂道。

小太監的扮演者名叫秦晉林，現年40歲，主要工作是一名導遊並兼職景區演員，扮演這個角色已經長達20年，一年最少演360場以上。秦晉林透露，起初自己是在景區內賣旅遊紀念品維生，因景區《迎聖駕》表演人手不足，只好硬著頭皮上。

▲山西景區演員秦晉林扮演「太監」在大陸影音平台爆紅。（圖／翻攝揚子晚報）

秦晉林談及變成景區演員的過程，還忍不住提高音量，他表示，「你以為我是喜歡演太監啊，當時很不情願，是被忽悠了，我當時才20歲，你說以後我咋搞對象、討媳婦啊！」

十年磨一劍，秦晉林的表演如今在網路上爆紅，網友紛紛留言表示，「這個小太監演得絕了！」；「去過景區，至今只記得這個小太監」；「這個太監走到哪都是焦點，風頭蓋過了皇上和宰相！」

▲山西景區演員秦晉林扮演「太監」在大陸影音平台爆紅。（圖／翻攝揚子晚報）

不僅如此，秦晉林還是受到官方認證、當地為數不多的「金牌導遊」，秦晉林在導覽時，風格幽默有深度，還時常結合傳統相聲，讓他深得遊客喜愛。秦晉林強調，山西旅遊資源豐富，歷史渾厚，在華夏5000年文明中從來沒有斷過代，「除了繼續做好目前的工作，還要將自己學到的關於導遊方面的知識，教給更多的年輕人，讓大家一起為旅遊盡力。」

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