蔡英文親訪土耳其辦事處　在哀悼簿親筆寫中英文祝福曝光

▲總統蔡英文前往駐台北土耳其貿易辦事處，代表我國政府及人民向土國駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）表達關心與慰問。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

土耳其日前因震災造成嚴重傷亡，總統蔡英文9日中午，前往駐台北土耳其貿易辦事處，代表我國政府及人民向土國駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）表達誠摯關心與慰問。

對於土耳其發生嚴重震災，蔡英文及副總統賴清德上午宣布，將會分別捐出一個月所得，盼能盡一份心力，幫助土耳其盡速重建家園。

總統府表示，蔡英文昨日與台灣搜救隊視訊通話時即表示，當年發生921震災時，土耳其率先派搜救隊來台協助，因此這次土耳其發生重大災情，台灣也立即派出搜救團隊前往土耳其支援救災行動，政府也援助200萬美元賑災。

接著，蔡英文中午則在總統府秘書長林佳龍、外交部亞西及非洲司司長賀忠義陪同下，前往駐台北土耳其貿易辦事處，代表我國政府及人民向土國駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）表達誠摯關心與慰問。

蔡英文也在哀悼簽名簿以中、英文親筆寫下：「土耳其朋友加油！在這艱難的時刻，台灣與土耳其同在！My heart goes with our Turkish friends. Taiwan stands with Türkiye！」