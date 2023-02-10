▲原PO問AI「新竹有哪些美食？」（圖／記者陳凱力攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

AI聊天機器人「ChatGPT」最近超夯，許多人興致勃勃地拿各種問題去考AI。就有網友在PTT分享對話內容，只見他問了「新竹有哪些美食？可以推薦哪些美食呢？」ChatGPT則回答「1.牛肉麵：新竹的牛肉麵被認為是全台最好吃的」，讓原PO忍不住狂笑，「乾……AI的味覺4壞掉了嗎？」引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「ChatGPT: 新竹牛肉麵全台灣最好吃！」文中貼出截圖，可以看到ChatGPT回答道，「新竹市是台灣的一個重要的城市，在那裡有許多美味的美食。一些推薦的美食如下……」。首先就是「1.牛肉麵：新竹的牛肉麵被認為是全台最好吃的，牛肉麵湯頭味道鮮美，牛肉肥瘦適中，是當地的招牌美食」。另外，2跟3則分別為「油雞」和「米糕」。

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▲原PO貼出聊天內容。（圖／翻攝自PTT）

「AI認證新竹美食：第一名牛肉麵，而且還是全台灣最好吃的牛肉麵！」看到ChatGPT推薦牛肉麵，原PO不禁一陣大笑，「AI的味覺4（是）壞掉了嗎？新竹美食不是麥當勞嗎？OpenAI（開發商）要不要先派人檢查一下ChatGPT的味覺啊？有沒有八卦？」

貼文引發眾人熱議，「一定是壞掉了」、「新竹的麥當勞全球第1」、「一定是竹科的人在訓練AI」、「AI也懂反串」、「這AI壞掉了」、「新竹哪裡有米糕==」、「新竹在地人：噗呲」、「AI已經會開玩笑了。」也有網友直呼，「新竹段純貞和璽子、老皮、文化城不錯」、「AI搜大數據的，表示現實網路滿滿人稱讚最頂，只有板上鄉民酸新竹美食。」

據悉，新竹雖常被戲稱「美食沙漠」，但其實網友還是有很多口袋名單，「新竹的牛肉麵是目前台灣各縣市平均最優的耶！段純貞、老兄、貳壹、文化城、鳳鳴春等等……各有特色。也推薦鴨香飯！待過台北、桃園、中壢、新竹、南投、台南，老實說，美食沙漠真的還輪不到新竹」、「新竹東門市場有好吃的，快去」、「東門市場讚讚」、「推一下城隍廟西市汕頭館。」