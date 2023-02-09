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隋棠事件換林志玲會如何？網揭「1關鍵」差別：結局大不同

▲▼ 隋棠,林志玲 。（圖／截自隋棠、林志玲臉書）

▲網友腦洞大開反問，今天如果是林志玲遇到壞鄰居結果會如何。（圖／截自隋棠、林志玲臉書）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

女星隋棠擾鄰紛爭仍未平息，在她發出千字文描述與鄰居交手過程後，網路風向瞬間逆轉，不過鄰居A先生8日發出7點聲明反擊，痛批隋棠「一派胡言」，雙方陷入口水戰。就有名網友就好奇，如果換成林志玲鄰居還會投訴嗎？引來網友熱議，就連知名律師王至德也笑說就算不吵「我會天天去按她家門鈴！」

一名網友PTT八卦版以「隋棠如果換成林志玲鄰居還會投訴嗎？」為題發文，表示自己認為志玲姊姊給人的感覺，很難對她生氣；但隋棠感覺偏硬，在吵架時外表上比較不討喜「屬於連續劇壞女人的氣質」，讓他疑惑「今天隋棠換成志玲姐姐，鄰居會不會比較不生氣？」

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此文一出也引發討論，不少人認為，「鄰居會變成溫柔小綿羊」、「志玲姐姐不會買有鄰居的房子」、「這就智商差距，明知道樓下有問題還買」、「這點志玲姐姐是真的強 所以她的公共形象一直很好」、「志玲姐姐行事作風是很要求自己的人，不要拿隋棠出來比」。

但也有人覺得，「對神經病而言，樓上是郭台銘也投訴」、「檯面上看起來，她應該不會笨到買這戶」、「會，因為它們就是想要看明星是不是比較怕把事情弄大，就可以軟土深掘」。

此外，律師王至德笑說：「她的小孩就算不吵，我也會天天去按她家門鈴！」兩性專家欣西亞和眼科醫師黃宥嘉都按了讚，欣西亞留言打趣說：「拜託call我，我要護駕你去！」其他網友則回：「結果是林志玲搬家」、「我可能會聽到樓上聲響，開始興奮，林志玲住我家樓上耶，太棒了」、「結果開門的都是AKIRA」。

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▲律師王至德發文。（圖／翻攝自法老王 - 王至德律師臉書）

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