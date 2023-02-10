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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「參選以來從未攻擊競爭對手」　費鴻泰回應世代交替大方認老

費鴻泰、徐巧芯。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲費鴻泰、徐巧芯。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

實習記者李密／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前宣布投入黨內立委初選，對戰同黨籍立委費鴻泰，引爆國民黨世代交替聲浪。對此，費鴻泰9日回應，雖然他已經68歲，但長年維持跑步習慣。他也強調自己參選以來從未說過競爭對手的壞話，重要的是必須兌現競選時的承諾，否則「就是在耍嘴皮。」

面對徐巧芯公開點名挑戰，費鴻泰9日在節目《品觀點》中表示，他選過3次市議員、5次立委，一直以來自己唯一的競爭對手就是自己。「第一次選舉可以開支票，如果開的支票是選民要的就會投你。」不過，他也強調許多人無法連任的原因就是沒做到選舉時許下的承諾，「就是在耍嘴皮」。

費鴻泰還說，2016年參選信義松山區立委時的競爭對手是民進黨支持的楊實秋，在跟他選立委之前選議員，費說自己的票大概是對方的3倍。費鴻泰強調，民進黨的人與他一同參選立委，他從未說過他們的壞話。「去翻翻我所有的新聞，我有攻擊過任何一個跟我競爭的對手嗎？」

至於近日話題不斷的世代交替聲浪，費鴻泰則回應，雖然他已經68歲，「老的定義其實很難說」。他表示自己每年都去參加台北富邦馬拉松，平常一個星期跑50公里，已經跑了40年，可以上網查台北富邦馬拉松的紀錄，如果是50歲以上的人，他大概排前3%。

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