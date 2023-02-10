不滿費鴻泰「從未攻擊過對手」　徐巧芯：備好資料全力攻擊民進黨

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前表態挑戰同黨籍立委費鴻泰，角逐「信義・南松山」立委初選，引發「世代交替」之爭。對於費鴻泰9日在節目中稱「從來沒有攻擊過對手，包括跟民進黨競選立委的時候」，徐巧芯不滿回嗆，政黨競爭就是要把資料準備齊全，拿出事實證據攻擊對手，毫不手軟地用力擊倒對方，更承諾若贏得黨內初選門票，將全力攻擊民進黨。

徐巧芯昨日晚間透過臉書發文表示，她看完費鴻泰9日在網路節目《暐瀚觀點》的專訪後，對於他說「從來沒有攻擊過對手，包括跟民進黨競選立委的時候」感到十分不認同。

徐巧芯質疑，「民進黨這些年來透過網軍、側翼，是如何修理並霸凌與他們站在對立面的意見？有多少人受到那些政治人物與派系的鬥爭？我們又是如何站在前線與對方的假消息搏鬥？整個九合一選舉，甚至未來的2024年大選，這些事情會反覆地上演，我們怎麼可以不窮盡所有的力量對民進黨的對手進行建立在事實基礎上的毀滅性攻擊？」

徐巧芯表示，立委黨內初選不需要互相攻擊，但應該進行路線跟問政方向上的辯論。她更承諾，若贏得國民黨初選門票，將會全力攻擊民進黨對手，而她也早就準備好資料，透過事實攻擊與證據攻擊。

徐巧芯強調，「生死看淡，不服就幹」是她的人生哲學，能寫、能講、能透過資料痛擊對方的時代來了，這是她的問政風格，也是和費鴻泰差異最大的地方，至於那一種風格大家比較喜歡，可以自己選擇。