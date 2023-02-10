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徐巧芯喊承諾交棒　費鴻泰拒認「沒印象」親揭握手真相

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前宣布投入黨內立委初選，對戰同黨籍立委費鴻泰，還說出4年前費曾承諾要交棒給她。不過，費鴻泰9日正面回應，強調沒有印象講過那種話，並還原「不願意與徐巧芯握手事件」的真相，因為當時他正在跟其他人講話，是徐突然跑過來，只好趕快輕輕握一下，並非不願意握手。

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲徐巧芯表態挑戰立委費鴻泰，將角逐2024年信義、南松山立委選舉。（資料照／記者李毓康攝）

徐巧芯日前宣布投入黨內立委初選，並自稱「惡女」，直言自己將會是一個「神擋殺神、佛擋殺佛」的立委。此外，她先前受訪時還提到，自己在4年前全力支持費鴻泰，對方當時也說今年可能會交棒給她，「看來這個承諾是沒辦法繼續進行下去」。

對於徐巧芯的說法，費鴻泰9日在網路節目《暐瀚觀點》中首次正面回應，他表示，自己是老師出身，對於每一位學生都採取鼓勵態度，對黨內年輕的同志當然也是，不論碰到誰都會說加油，向來都是與人為善，希望一代能比一代強，但對於交棒這件事情，「她講的話我真的沒有印象」。

▲▼司法院大法官被提名人行使同意權全院委員會 蔡宗珍 立委林奕華 陳玉珍 費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲費鴻泰表示，對徐巧芯講的事情沒有印象。（資料照／記者屠惠剛攝）

至於所謂的握手事件，費鴻泰解釋，當天是立委王鴻薇參加台北市立委補選成立競選服務處的茶會，主角自然是王鴻薇，大家講完話就一一握手，那時候徐巧芯正在和一位里長握手，他就先走去別處和其他人講話，沒想到徐突然跑過來，他不知道發生什麼事，只好趕緊輕輕握一下手，結果隔天新聞報導一出來，竟然說他不願意握手，當下真的嚇了一跳。

費鴻泰說，事發隔天恰巧新北市長侯友宜跨縣市前往民生社區為王鴻薇站台，這次他遠遠看到徐巧芯就馬上跑過去握手，整整握了1分鐘讓現場記者拍照，還向媒體們確認是否都有拍到，就是擔心類似的事件再發生。

費鴻泰強調，2024年最重要的2個選舉就是總統大選和立委選舉，非綠應該要合作，如果國民黨或非綠勝了，兩岸才不會有戰爭，「其實這是一個戰爭與和平的選舉」，此外，國民黨很希望能在立法院取得過半席次，所以一直喊話要「團結共好」，畢竟團結才有機會贏，如果不團結每天都在打內戰，「我跟各位報告，不會贏的啦。」

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