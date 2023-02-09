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盧秀燕二度赴行政院會　帶伴手禮跟陳建仁爭「這些事」

▲盧秀燕二度赴行政院會，帶伴手禮爭「這些事」。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕二度赴行政院會，帶伴手禮向中央爭取加速核定中捷藍線及綠線延伸。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕今（9）日二度親自列席行政院會，贈送行政院長陳建仁等「台中捷運綠線通車限量紀念卡」，爭取中央儘速核定台中捷運藍線綜合規劃，讓工程早日開工；另捷運綠線向北延伸到大坑、向南延伸到彰化，市府也請中央早日核定可行性計畫，讓交通建設持續推進。

▲盧秀燕二度赴行政院會，帶伴手禮爭「這些事」。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕贈送行政院長陳建仁等「台中捷運綠線通車限量紀念卡」。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕今天在院會上提出，中捷綠線是大中部地區唯一一條捷運；市府已著手進行第二條藍線部分，去年底已針對物價基準調整完成並送交通部，盼行政院加速核定。盧秀燕也說，中捷綠線延伸可行性報告也已報院3次並不斷修正，目前只差最後一哩路，盼行政院也能儘快核定延伸線可行性。

▲盧秀燕二度赴行政院會，帶伴手禮爭「這些事」。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕會後也和鄭文燦，針對台中捷運藍、綠線延伸進度等多項建設交換意見。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕會後也和鄭文燦，針對台中捷運藍、綠線延伸進度等多項建設交換意見。盧秀燕表示，台中捷運藍線修正案依中央政府對捷運建設之非自償經費補助比率分擔公式計算，並評估分屬可控制與不可控制因素等，該案所差經費約53億元。原本地方政府應盡力爭取中央補助，但考量建設期程10年，若53億拆分10年分年編列也是可行，目標儘快動工，力拚早日開工、早日通車。

除了捷運，盧秀燕也提及台中國際會展中心西側展館進度。盧秀燕表示，台中國際會展中心東側展館由市府自地自建，西側展館則為市府土地、經濟部國際貿易局出資興建，因工程物價上漲，原先國貿局編列42億元已不敷使用，請求中央替國貿局多編列補助款，讓西側會展中心早日發包、動工。

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