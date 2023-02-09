民間企業個資外洩頻傳　陳建仁：加速研議獨立監督機制

▲行政院長陳建仁、副院長鄭文燦。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

近來發生多起民間企業客戶個資外洩的事件，有立委拋出成立個資獨立專責機關，行政院發言人陳宗彥9日表示，院長陳建仁指示3位政委，延續資安處理平台去研議未來是否要成立獨立監督機制，因在憲法法庭上有所宣判，也有其必要性，國家人權行動計畫裡也有提到，「院長認為應該加速研議獨立監督機制」。

陳宗彥說，資安防護措施部分，副院長鄭文燦召集相關政委跟2個部會討論，也做出短中長期的作為。第一，是維持「行政院國家資通安全會報」、「行政機關落實個人資料保護執行聯繫會議」，雙管會議機制繼續維持。但資安會報會視情況把個人資安保護的議題，納入資安會報討論。

第二，會中也提出資安保護的短期強化方案，後續也會提報到聯繫會議。國發會也依新機制制定行政院及所屬各機關落實個人資料保護聯繫的作業要點，於適當情況，例如外洩案已涉及刑案，主管機關在做行政檢查的時候可以洽刑事局、調查局協助。各部會要配合修正安全維護計畫。

陳宗彥提到，短期措施部分，有要求現在已經訂定安維辦法的各機關跟主管相關目的事業部分，如果發生重大矚目事件，應該要立即通報，並且要讓個資的行政檢查小組偕同數位發展部、國家資通安全研究所，3日內要進行行政檢查，10日內完成檢查報告，2周內要提報到政委主持的資安會議報告。

至於在作業要點修訂前已經發生的，例如iRent租車、格上租車、華航等案件，陳宗彥說，要加速處理，目前iRent交通部已經依照《個資法》規定懲處20萬，其他部分也請交通部加速處理。

至於未來是否要成立獨立審議監督機制？陳宗彥指出，院長指示由羅秉成、龔明鑫、吳政忠等3位政委，延續資安處理平台去研議未來是否要成立獨立監督機制。因為在憲法法庭上有所宣判，也有其必要性，國家安全行動計畫裡也有提到，院長認為應該加速研議獨立監督機制。

陳宗彥說，獨立審議的機制面向很廣，所以還是等3位政委的平台討論過後，如何展現獨立性、化解社會疑慮，這大方向會往這邊來走。

陳宗彥表示，iRent租車、格上租車、華航的個資已經造成社會大眾非常大的疑慮，獨立監督審議的機制就會看哪些事件已經造成社會影響，這是涵蓋資安跟個資部分，會在審議機制做處理。