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經濟部疫後強化經濟方案出爐　「穩經營、留人力、助升級」3方向推動

▲▼行政院發言人陳宗彥、經濟部長王美花。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人陳宗彥、經濟部長王美花。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

經濟部9日在行政院會中報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃-推動產業及中小企業升級轉型」，將朝「穩經營、留人力、助升級」3方向推動，未來將透過特別預算提供產業升級轉型、加強中小企業所需基礎設施、貸款補活水等資源，度過此波經濟變局，同時也能擴大投資提振景氣。

經濟部指出，在產業升級轉型部分，經濟部以專人、專家的顧問團模式，赴廠輔導服務，並透過以大帶小及個別廠商模式，提供補助輔導資源，推動產業朝智慧化、低碳化轉型。

另外，也會以輔導團、跨部會平台等機制，輔導業者改善符合環保公安標準及合法改建完善基礎設施，並會透過補助模式，提供低碳化、智慧化創新及完善基礎設施，蓄積業者能量，促使更多中小及微型工廠轉型，幫助業者永續經營發展。

至於貸款補活水部分，經濟部說，評估中小企業轉型量能較為不足，為協助中小企業疫後振興及轉型發展，本部已規劃專案貸款，對於有資金需求廠商，提供流動性之營運資金，對於投入轉型之中小業者提供資本及周轉性支出之貸款，以幫助疫後振興之中小型事業提高競爭力並恢復營運榮景，加速中小企業轉型腳步。

在聽取經濟部報告後，陳建仁裁示，新冠肺炎從2020年爆發以來，全世界的經濟與產業受到重大影響，不過台灣因為有政府的積極作為與全民的共同努力，過去幾年在經濟表現相對大多數國家來得好。

但陳建仁說，儘管如此，許多中小型企業與小攤商等仍受到疫情嚴重衝擊，再加上全球景氣衰退影響，都需要政府大力支持，儘速度過此波不景氣。

陳建仁指出，行政院已於上個月中提出疫後特別條例，政府也正緊鑼密鼓盤點各項計畫內容，今天由經濟部先就主責的「推動產業及中小企業升級轉型」提出報告。之後會再就其他計畫一一向社會大眾報告。

陳建仁表示，疫後特別預算運用在產業轉型升級方面，包含「協助製造業及商業服務業推動智慧化、低碳化」、「活絡商圈、特色街區及市集發展」、「協助中小企業拓銷」及「輔導工廠合法化，符合環保公安標準，完善基礎設施」等。

另外也會提供「疫後振興」及「轉型發展」專案貸款。同時，去年10月行政院也已核定「中小企業整體競爭力提升方案」，預計5年投入近1,000億元，輔導企業數位轉型，調整營運模式，強化產業科技經營力與永續生產力。

陳建仁今天也在院會中特別指示經濟部，要綜合運用相關資源，全力輔導協助這些受影響的產業，讓大家都能穩住經營、留住人才，同時邁向轉型升級。

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