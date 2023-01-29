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開工囉！辦公桌這樣擺換新氣象　「7擺設宜忌」讓你擁有好心情

即將開工的各位，可以照著專家建議，改變辦公室座位的擺設，換換新氣象！（示意圖，翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

農曆年假即將結束，要開工的各位回顧過去一年，當埋頭苦守在辦公室時，桌面的布置、擺放除了乾淨之外，似乎也會影響工作運勢、招貴人、長智慧。塔羅牌老師艾菲爾就分享幾個簡單的擺設、作法，提供給大家參考。

方位提醒

2022年的文昌位在東南方（2023年文昌位在中宮方），可將辦公桌移至此方位，提升自己的腦力，升遷丶晉級的好運也會隨之而來，上方要避開梁柱，如果上方有梁柱，可在抽屜擺放五帝錢化解，台燈擺放左手龍邊，可吊掛紫水晶丶或是懸掛水晶文昌筆。

2022年的太歲方位在東北方（2023年太歲位在正東方），辦公桌應避免面對太歲方位，因為太歲當頭坐，無喜恐有禍，若實在避不開，可懸掛黑曜石葫蘆，幫助擋災除厄。　

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桌子擺設宜忌

辦公桌面隨時保持整齊、清潔：工作場所的桌子上不相關的雜物盡量不要擺放，也不要在桌上擺放垃圾桶，這樣會聚集污穢之氣，擾亂整體運勢也會讓人覺得不專業，降低工作效率及貴人運勢。

電話放左邊，文件擺右邊：所謂左青龍丶右白虎，而龍怕靜、虎怕吵，所以可以將會發出聲響的東西擺放在左手邊，如：電話、喇叭、傳真機…等，而右手邊則是，文件、資料、書籍可以擺放在右手邊。

電腦桌面設定美照：對於每天都會用到電腦的人來說，桌布設定非常重要，可以設定自己很喜歡的圖片，或是充滿生機的風景圖，讓每天開始工作的時候都感覺到活力。

座位靠牆、遠離小人：座位靠牆等於有靠山，利於事業拓展，聚集人脈，穩固地位，如果覺得事業不順，總有小人插足，或因業務繁忙不常在辦公室，可以在自己的椅背上掛一件黃色系的外套，有黃袍加身、驅趕小人的寓意，注意外套也要定期換洗，背後不宜有走道，以免擾亂心神，小人趁虛而入。

辦公桌擺放綠意盆栽：在辦公桌上擺放綠色植物，可以紓解壓力，放鬆心情，可以選用富貴竹以及招財樹，或葉子圓型的盆栽，這些植物意喻為吉祥丶聚財丶如意等意思，而富貴竹也可稱為萬年竹，葉片茂綠，往上生長，意喻節節高昇，升官發財，但盡量避免仙人掌及有刺的植物。

不要面對走道、廁所：桌子的面向也很重要，盡量避免面對污穢之氣，且人來人往容易影響工作情緒，這些都是犯病氣、招衝突的風水誤區。

走道通暢，同事互動佳：雖然走道並不像辦公桌面屬於私領域，但是整間公司的動線，卻也會影響大家的人際關係好壞，辦公室的走道如果通暢無阻，那麼同事之間自然交流得宜，若大家貪圖方便，隨便將物品堆放在走道，往往只會使同事間溝通不良，也阻礙了財運發展。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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