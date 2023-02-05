立春後5大生肖好運連連　肖虎者「事業好運貴人相助」

▲立春後5大生肖好運連連。（圖／CTWANT／翻攝自FB）

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傳統意義上的農曆假期於5日（農曆15日）正式結束，而4日則是立春，是命理上認為「一年」的正式開始。塔羅星座艾菲爾老師就特別分享了5個生肖，指稱他們在立春之後會好運連連，其中第一名的肖虎者更是財源廣進、貴人相助。

塔羅星座艾菲爾老師日前在《靈匣網》分享了立春後5大好運的生肖，其中包含虎、牛、鼠、豬與牛，各位讀者趕快來看看是否有自己的星座，以及是哪些領域好運喔。

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第五名、生肖蛇

立春過後，生肖蛇運勢旺，一回到職場上就會財祿雙收，表現突出，廣受領導的喜愛，要升職加薪也非難事，財運達到收入的最高峰。而身旁的同事也都很信賴你，建議生肖蛇在運勢暢旺的時刻，應該更謙虛，會對自己更有幫助。

第四名、生肖豬

立春過後，生肖豬能拋開煩惱，每天都是陽光燦爛的生活，笑臉迎人，身邊的人都能被你的快樂感染。前陣子生肖豬在生活中也許多有不順，心里總是悶悶不樂，幸好在立春過後一切都會好起來了。生活如意，什麼事都能按照自己的想法行動。

第三名、生肖鼠

立春過後生肖鼠的愛情傳出喜訊，等了這麼久的你，終於等到了今生的真命天子降臨，愛情生活相當的甜蜜，惹人羨慕。單身的人身邊也會有優秀的對像出現，有望脫單，還有可能閃婚！請生肖鼠的朋友好好把握！

第二名、生肖牛

立春過後生肖牛的生活非常順利，一切都變得順風順水的，還有不少的的好訊息在等著你，無論遇到什麼困難，都有親朋好友在身邊支援、幫助你，一切問題都能大事化小、小事化無，讓你感覺很幸福！希望你能更加珍惜這波好運到來。

第一名、生肖虎

立春過後生肖虎將能主動吸納好運、福氣，財進家門、好運不斷。而你的人氣爆表，事業更是好上加好，生活中會有貴人相助，讓你能用最佳狀態迎接雞年。請你把握這好運的時刻，有什麼想法都可以馬上付諸行動，你會感受到不一樣的好運！