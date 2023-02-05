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戰鬥民族警察初體驗台灣高粱　入喉第一口驚嘆「好烈啊！」

俄羅斯人初體驗金門高粱，都獲得不錯的好評價。（圖／翻攝自YouTube）

▲俄羅斯人初體驗金門高粱，都獲得不錯的好評價。（圖／CTWANT／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

金門高粱是台灣知名的烈酒，雖然在世上知名度並不太高，但仍有不少人十分喜歡。而過往也有不少人會拿它與俄羅斯知名的烈酒「伏特加」相比擬，但實際上，一名俄羅斯警察飲用金門高粱後，卻覺得高粱十分順口，另外一名俄羅斯男子飲用後，也被金門高粱的香氣給折服。

YouTube頻道「不要鬧工作室」近日帶著台灣經典酒款金門高粱前往俄羅斯讓當地人體驗。由於都是無色透明的烈酒，這也讓當地人直覺性的與他們的伏特加做直接聯想與比較。一名俄羅斯長者飲用後，先是對高粱酒入喉的那股刺激感給嚇到，直接說出「好烈啊！」的評語。後來他也描述金門高粱的口感是「又順又香」，味道很像私釀烈酒，但金門高粱酒本身濃郁的高粱香氣，卻是伏特加無法比擬的。

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之後俄羅斯警察迪馬（Dima）也體驗台灣的金門高粱，迪馬先是描述伏特加對於他們警隊的重要性，警隊的成員通常都會透過喝酒來交心互動，如果不喝的話，反而會讓隊員難以信任。而迪馬也解釋俄羅斯人喝酒時通常會搭配點心，他自己也在引用高粱酒後，拿起一根酸黃瓜用力地嗅聞，接下來就啃咬一口。迪馬解釋，因為俄羅斯人認為，如果你已經喝醉了，你是聞不到酸黃瓜的味道的，到這時候，自己也該停止喝酒了。

對於金門高粱，迪馬也是十分喜歡高粱順暢的口感，更表示金門高粱喝起來，其實比一些廉價低劣的伏特加還要好上許多，他也吐槽有些伏特加喝完之後，是會感覺到一股強烈的噁心感。

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