台東2／11起增設長輩疫苗接種站　當天注射有100元禮券

▲台東縣各鄉鎮2/11-2/18增設50歲以上COVID-19疫苗接種站 。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應本土新冠疫情仍持續，且重症對象多未曾接種疫苗或未完成基礎劑接種者，為提升長者新冠疫苗接種率及便利性，台東縣衛生局規劃於2/11-2/18，在各鄉鎮市開設50歲以上民眾新冠疫苗接種站，接種者還可獲得價值100元禮券。

台東縣長饒慶鈴表示，因應我國遭受變異株之疫情衝擊，且本土新冠疫情近日來有升溫趨勢且重複感染個案增加，提醒民眾除落實防疫措施外，應接種新冠疫苗才可降低因染病導致重症及死亡風險。

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衛生局長孫國平則指出，經統計台東縣感染新冠肺炎導致重症死亡年齡多為65歲以上長者，而死亡個案中未接種新冠疫苗和未完成基礎劑接種高達6成以上，雖然無法百分之百預防感染COVID-19，但可降低重症及死亡風險。全國春節後確診個案皆有明顯上升情形，為方便民眾接種及提升民眾接種誘因，特別於各鄉鎮市加開50歲(含)以上民眾新冠疫苗社區接種場次，請民眾儘快完成疫苗接種。

台東縣衛生局提醒此次加開新冠疫苗接種場次接種對象為50歲以上未完成基礎劑、追加劑或免疫力不全及低下未完成基礎加強劑民眾，而基礎劑疫苗可選擇BNT或Novavax二劑疫苗需間隔滿4週(28天)才可接種;而已完成兩劑基礎劑者，需與前一劑間隔12週(84天)才可接種追加劑，而追加劑疫苗建議接種雙價Mo BA.4/5，請民眾前往接種COVID-19疫苗前請確認疫苗間隔是否已期滿，如符合接種條件請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡前往接種。