台東縣全英語冬令營　百位中小學生參加

▲台東縣全英語冬令營百位中小學生參加。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導



台東縣政府教育處為落實英語學習生活化，112年寒假集合全縣14位優秀外籍英語教師，於8、9日2天再度開辦全英語冬令營，開放全縣國小5到6年級及國中7到8年級共100位學生報名參加，教育處除召集14位外籍教師，另有13位中師作為協同教師。

台東縣政府教育處長林政宏表示，在教育處各項配合協助之下，整合全縣外師資源辦理之全英語冬令營，目標以全英語作為營隊學習之語言工具，充分應用台東縣現有之英語教育資源，期望學生們在多元豐富的學習體驗中，可以獲得對於英語學習的信心，擴展國際視野。

教育處指出，此次冬令營以「瘋狂奧運」為發想，學童將被分至法國、巴西、德國、義大利、阿根廷5組不同的隊伍互相競賽，如極限飛盤將由外師帶領學童一起體驗好玩刺激的另類飛盤遊戲，而滑索賽跑遊戲，則是透過外師以STEM/STEAM的教學模式，讓學童自己動手做滑索車來進行比賽，此外在下午的數位學習課程，學童則可以使用iPad參與外師所設計的線上英語競賽，如看圖猜字及Kahoot遊戲。最重要的是營隊學童將全程體驗沉浸式的英語學習環境，藉由全英語的互動方式，讓學童彷彿置身於國外，學習各式各樣能應用於日常生活中的實用英語對話。