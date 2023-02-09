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台東國中小校長成長共識營　首次將集體會議移至戶外

▲台東縣政府舉辦校長成長共識營活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府舉辦校長成長共識營活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「為自己加油，給別人打氣」為了讓推動教育第一線的校長共同討論台東教育議題，台東縣政府9日於嘉豐營區舉辦111學年度第2學期國民中小學校長共識營，除了傳達團隊協調整合力，促進各校調和與聯繫網絡外，也讓校長們進行更多對話與交流。

▲台東縣政府舉辦校長成長共識營活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣長饒慶鈴提到，平時校長們都各自忙於校務，很難得透過動態活動聚在一起。這次教育處很用心，融入童軍團隊12項規律的精神來舉辦共識營，也是第一次把校長集體會議拉到戶外，相信在青山綠野中，校長們能夠放鬆心情，透過精心安排的探索體驗活動，增進彼此的互動及學習。

▲台東縣政府舉辦校長成長共識營活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育處長林政宏說明，此次是第一次將校長集體會議移至戶外，共識營團隊規劃融入童軍團隊12項規律：誠實、忠孝、助人、仁愛、禮節、公平、負責、快樂、勤儉、勇敢、整潔、公德的精神，透過探索及體驗活動增進彼此的互動學習，藉由專業講師及教練帶領各項課程活動，如獨木橋、巨人梯、抱石場、攀樹、走繩、空拍機及雷雕，激發學員們的感官體驗，引發共鳴並凝聚組織向心力，強化團隊意識並以正向態度完成共同目標。

另藉由營火邊談話過程增加溝通互動機會，討論議題包括具體的行政減量建議、有效親師溝通的方式、校長增能方向以及其他建議事項，教育處表示，目前持續朝行政減量努力，像是減少必修研習、合併填報系統等作業，降低教師的行政工作壓力，讓教育能夠回歸專業。

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