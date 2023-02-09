男深夜車輛違規偽稱急載客　南警攔檢起獲大量毒品

▲台南市警二分局中正派出所員警，查獲35歲李姓男子持有K他命、毒咖啡等大量毒品，依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局中正派出所員警，9日凌晨0時30分許，巡邏經過成功路與臨安路口時，發現35歲李姓男子駕車停等紅燈時超越停止線，且發現員警後急欲迴轉離開，經員警實施攔檢盤查，查獲K他命、毒咖啡等大量毒品，依毒品罪嫌送辦。

警方在於盤檢過程，發現李男自稱駕駛多元計程車，趕著要載客人才紅燈越線違規，攔下盤檢過程再三以客人催促為由拜託員警可否加快，緊張之神情態度也為員警提高警覺，並運用技巧要其提示電話通訊來看時，李男無法提出客人訊息而馬上啞口無言。

後續在員警手電筒照射下，在駕駛座車門旁發現1包透明塑膠袋，內竟放有之32小包之愷他命，又在中央控制台下方查獲毒品咖啡包200包，總計查獲愷他命重71公克、毒品咖啡包重633公克，經帶回毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品反應，全案將李嫌依毒品危害防制條例調查送辦，後續並將擴大溯源追查其毒品來源。

二分局表示，「安居緝毒」為當前重點工作，員警將會持續結合各種勤務方式來針對轄區治安重點路段區域，不斷來落實掃蕩執行，以淨化社會治安環境。