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社會 社會焦點 保障人權

工地鋼材遭竊不抱希望　警過年期間找回！他直呼收到百萬大紅包

記者林悅／台南報導

韋姓民眾1月26日上午11時30分至仁德區工地巡視，發現日前買進H型鋼鐵100架與舊鋁捲門遭竊，損失約新台幣60萬元，且如無法即期完工，違約尚需賠償數百萬元，台南市警歸仁分局據報，循線緝獲吳姓犯嫌等人，尋獲遭變賣的鋼材，讓韋姓民眾直呼收到警方所贈的百萬大紅包。

過年期間南警尋回工地失竊鋼材　民眾直呼收到百萬大紅包

▲台南市歸仁分局警方，過年期間積極偵辦鋼材竊案，循線追回失竊鋼材，緝獲涉案犯嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

過年期間南警尋回工地失竊鋼材　民眾直呼收到百萬大紅包

警方指出，被害人韋姓民眾自認該批鋼材應早遭銷贓，無尋回可能性，雖1月26日下午3時向歸仁分局太廟所報案，惟延至1月29日晚上始至該所製作筆錄，因時間已過10餘日，太廟所所長蔡易勳唯恐監視器紀錄有覆蓋之風險，馬上動員員警全力調閱數十支監視器與長達14天之久的畫面。

過年期間南警尋回工地失竊鋼材　民眾直呼收到百萬大紅包

警方與時間賽跑，所幸相關重要錄影紀錄並無遭覆蓋，並查得1月20日下午某部大貨車將該批鋼材載往仁德區回收場之行車軌跡，追查該批鋼材已於1月27日另運往彰化縣某回收場進而被警方尋回。

經循線鎖定吳姓竊嫌涉嫌重大，查吳嫌疑因與韋民工作上糾紛，進而委託劉嫌駕駛大貨車將韋民公司內H型鋼鐵100架與舊鋁捲門載往仁德區回收場，以新台幣20萬元販賣給中古商，再銷贓至彰化縣回收場，全案於6日依竊盜罪嫌函請台南地檢署偵辦。韋姓民眾在春節期間得知所竊物品失而復得，感到驚喜不敢置信，直呼收到警方百萬大紅包，對主動積極偵辦竊盜案的員警深表感謝。

過年期間南警尋回工地失竊鋼材　民眾直呼收到百萬大紅包

歸仁警分局長邱顯良表示，對於防制竊盜案件之發生，歸仁分局員警除針對轄內易失竊地點，加強巡邏密度，全力保護轄內民眾財產安全外，並請民眾應注意周遭可疑人物，做好自身防竊，發現可疑人士或財物遭竊情事，應立即報警並提供即時蒐集之證據，避免錯失先機，以保護自身財產安全，以利員警迅速破案，在此另呼籲舊貨業者切勿收售來路不明的物品，亦應配合建立買賣登記制度，避免觸法，得不償失。

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