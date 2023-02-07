東港警查緝毒品遭車撞傷　屏東縣警局長蔡文峰立馬慰問

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局警員蔡昱恆今(7)日上午執行巡邏勤務，行經東港延平路時，遇謝姓男子行跡可疑，示意停車，不料，謝男佯稱停車後又加速逃逸，導到蔡員被衝撞受傷，謝男騎乘機車隨後自撞民宅機車倒地，被警方逮獲，查獲安非他命，蔡員則被送醫治療。縣警局長蔡文峰獲悉趕往醫院探視慰問，囑咐同仁注意執勤安全。

▲東港警分局東濱派出所警員蔡昱恆執勤受傷，局長蔡文峰前往探視 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局東濱派出所警員蔡昱恆於今天上午8-10時執行巡邏勤務時，發現轄區列管之毒品人口謝嫌騎乘重機車行駛在延平路上形跡可疑，經上前盤查並示意停車，謝嫌假意配合停車後又突然加速駛離，蔡員見狀從後方向前徒步追捕謝嫌，謝嫌騎乘機車逃逸時，蔡員胸口不慎遭車輛撞擊，後謝嫌逃逸時自撞民宅停放之機車後倒地。

警方當場於謝嫌身上查獲毒品安非他命3小包，經帶返所依法偵辦，訊後依毒品危害防制條例移送法辦。

蔡員因右腳擦傷及胸部挫傷由同仁陪同至輔英醫院，經X光初步檢視無礙，惟因有撞擊胸部，待進一步安排斷層掃描檢查，目前住院治療中。縣警察局長蔡文峰得知謝員受傷後，立即於11時20分攜帶水果禮盒前往東港輔英醫院探視慰問，對於同仁執勤之認真態度表示肯定，並囑咐同仁注意執勤安全。