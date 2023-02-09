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情人節小確幸！超商咖啡「520組合價」來了　加碼喝卡布奇諾買1送1

▲▼7-11咖啡,7-11暖暖包。（圖／7-11提供）

▲7-11推出高達10款情人節咖啡飲品組合價520元。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

迎接情人節到來，就有超商推出多達10款咖啡飲品組合優惠價520元，包含精品拿鐵、卡布奇諾及燕麥拿鐵等，最高單組現省290元，且還要再加碼，只要轉贈指定520元優惠組合，即可獲得卡布奇諾買1送1專屬優惠。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「情人節咖啡組合優惠價520元」，即日起至2/15止開賣，優惠品項有CITY CAFE大杯熱卡布奇諾14杯、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵／熱脆酷摩卡咖啡／熱巧克力可可歐蕾／熱焙烤榛果風味拿鐵任選14杯、CITY PRIMA精品拿鐵9杯、CITY 燕麥系列冰燕麥奶茶／冰黑糖珍珠燕麥奶／大杯冰燕麥拿鐵任選10杯。

另外再加碼，只要在活動期間購買指定組合優惠價520元並轉贈成功，即可獲得CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1專屬兌換連結賣場1次。

▲▼麥當勞玉兔迎春優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞最新優惠券爽吃42天。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞最新「玉兔迎春優惠券」開吃了，一共祭出9大系列網羅47種超殺優惠組合，其中，必搶4塊麥克雞塊、大薯、冰炫風「加1元多吃1件」，以及可樂、蜂蜜奶茶、經典那堤等品項「買1送1」，加碼還推「買咖啡免費送」超殺好康，包括小薯、蛋捲冰淇淋直接免費吃。

除外還有「超爽大餐」、「雙人共享餐」、「滿福雙人早餐」、「大麥克雙享餐」、「歡樂送訂餐限定」及「早餐套餐免費升級咖啡」等限定優惠，整張券激省超過2869元，即日起至3/14限定開吃。

▲▼麥當勞玉兔迎春優惠券。（圖／業者提供）

▲4塊麥克雞塊加1元多吃1件。

▲▼麥當勞玉兔迎春優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞「玉兔迎春優惠券」網羅47種超殺優惠。

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