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「上吉之日」情人節要來了　要脫單快做這事

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲情人節要來了。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

2/14就是西洋情人節，願天下有情人終成眷屬。民俗專家柯柏成分享今年情人節是「上吉之日」，當天可在住家、辦公室或教室的正西方，用打火機點7下，增加告白成功機率；而在西方吃掉7片餅乾，可增加桃花運。

柯柏成近日在臉書說，按傳統民俗上來說，最早的情人節應該是上巳節（農曆三月初三），這是在《論語》裡面都有描述到的情人節；現在因為社會的需要，西洋的、日本的、本土的、傳統或現代的情人節都出現了，有沒有可以增加戀愛桃花運勢的方法呢？

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▼願天下有情人終成眷屬。（圖／資料照）

▲情侶,摸頭,男女（圖／資料照片）

柯柏成指出，今年西洋情人節是在2月14日，農曆為正月二十四日（癸卯日），按曆法規則癸年對上癸日為「歲德合」吉日，尤其癸卯年對上癸卯日，是「上吉之日」，特別適合柔性的事情如嫁娶訂盟等事。

柯柏成表示，換成現在的通用話，就是這天適合曖昧中的對象表白，未婚沒有對象的求桃花好日子，如果打算在這一天表白的朋友，請在當天午時（11:00-13:00)，在自己住家、辦公室或教室的正西方用打火機點7下，可以增加表白成功的機率；未婚沒對象要求桃花的在同天同一時間，在西方吃掉7片餅乾（品牌種類不限），可增加桃花運。

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