想出一份力「援助土耳其、敘利亞」！賑災捐款平台　方式一次看　

▲ 土耳其南部哈泰省（Hatay）遭到重創。（圖／路透）

記者施怡妏／整理報導

土耳其、敘利亞6日發生規模7.8強震，極淺層強震帶來大量傷亡，目前兩國合計死亡人數已超過1.2萬人，受傷人數更將近5.8萬人，多國出動搜救隊伍及搜救犬協助救災，《ETtoday新聞雲》整理出捐款以及捐贈物資的管道，若想要為救災盡一份心力，可以透過以下方式，一起支援土耳其、敘利亞早日災後復原。

捐款

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、AKUT救援協會（AKUT Search and Rescue Association）

https://www.akut.org.tr/en/donation



點選想要捐款的金額，確認後點選「Donate Now」，輸入捐款人基本資料及卡號，點選「Donate」確認支付，即可完成。20TL約新台幣31.9元，50TL約新台幣79.8元，100TL約新台幣159.6元。

二、世界展望會

https://polar.worldvision.org.tw/donations/6461

有3種捐款方式

(1) 緊急庇護包：為災區兒童及其家人提供臨時庇護空間與禦寒設備，協助家園遭毀的孩子在寒冬中有溫暖去處。

(2) 救援物資包：為災區兒童及居民提供毯子、床墊、食物、乾淨飲水等救援物資，協助家庭度過艱難時刻。

(3) 愛心自由捐：為災區兒童及家庭提供物資與保護。

三、衛福部設「震災專案」捐款帳戶

捐款須明確填寫指定用途「土耳其震災專案」。

國內：

(1) 金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

(2) 郵政劃撥方式，帳號50269506「中華郵政股份有限公司南港昆陽郵局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

國外：

捐款帳號007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

四、敘利亞民間救援團隊 Molham Volunteering Team

可透過IG直接捐款，用手機APP進入，才可以看到捐款項目。

https://www.instagram.com/molhamteam/

另外，在該救援團隊的官網也可以捐款，選擇以Facebook或Google帳號登入，輸人捐款金額，選擇「One-time Donation」（一次性捐款）或「Auto Monthly Payment Subscription」（每月捐款），選擇付款方式，輸入卡號後點選「Submit Payment」，即可完成付款。

▲進入該救援團隊IG帳號後，即可捐款。（圖／記者施怡妏攝）

五、土耳其災害與應變管理署（AFAD）

https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2

六、土耳其紅新月會（Turkish Red Crescent）

https://reurl.cc/QW1K59

七、土耳其宗教事務局（Diyanet）

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25

八、臺灣雷伊漢勒世界公民中心

https://crowd.taiwanreyhanlicentre.com/

九、國際救援委員會（International Rescue Committee）

https://help.rescue.org/donate/syria-crisis

▲可選擇想要捐款的金額。（圖／翻攝自國際救援委員會官網）

十、世界健康基金會（Project HOPE）

https://www.projecthope.org/

十一、救助兒童會（Save The Children）

https://reurl.cc/dedZ9g

捐物資

一、台北土耳其貿易辦事處

期限只到2月15日，衣服及衛生用品只收「全新」，可親自送至倉庫，或以郵寄快遞方式寄送，包裹內要放物品清單，外箱註明「土耳其賑災物資」，若要捐贈二手的冬季衣服，建議要8-9成新，破掉、發霉、狀況不好的請勿寄送，避免浪費時間篩選掉。