最多可在廢墟挺過7天！　專家呼籲震災家屬「別失去希望」

▲土耳其強震，敘利亞公民防衛組織「白頭盔」（White Helmets）在北部城鎮金達瑞斯（Jandaris）救出3名孩童。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

土耳其南部與敘利亞接壤地區當地時間6日發生規模7.8強烈地震，加上隨後規模強大的餘震不斷，至今已導致土、敘兩國合計共1萬5千多人喪命。面對隨後而來的救災與重建工作，專家呼籲大家千萬別放棄僅存的一絲希望，因為從日本311大地震等案例來看，有些受害者能夠在廢墟中存活7天。

根據《每日郵報》，包括台灣、南韓在內，來自世界各地的搜救隊加入了土耳其與敘利亞當地的緊急救援人員行列，積極尋找出在6日強震遇難的倖存者，隨著救災進度持續進行中，目前統計已經指出兩國喪命的民眾高達1萬5383人。

美國麻州總醫院急診部門賈隆‧李（Jarone Lee）表示，「雖然一周後找到倖存者的情況很少見，但『還是有不少奇蹟挺過7天』的案例。尤其是和其他人一起受困的倖存者更有可能活下來，那些年輕人和沒有既有身體狀況（pre-existing conditions）的人也是如此。通常在事故發生第5至第7天後很少能找到倖存者，因此多數搜救隊會考慮停止搜救。」

賈隆‧李補充，「但還是有不少倖存者能夠挺過7天的案例。不幸的是，這通常是罕見的特殊情況。」

▲土耳其地震後，災民在清真寺中避難。（圖／路透）

美國西北大學費恩柏格醫學院急救醫學專家齊安帕斯博士（George Chiampas）表示，「有外傷、截肢等創傷性損傷的人面臨著最關鍵的生存窗口！若你不在1個小時內把他們拉出來，在這黃金1小時以內，他們的存活機率真的非常低。而有疾病、或是依賴藥物治療的患者也面臨嚴峻的考驗，年齡、身體和精神狀況都是一大關鍵。」

美國加州大學舊金山分校急診醫學專家柯爾維爾（Christopher Colwell）則表示，「我們曾經有發生過如同奇蹟般的拯救案例，有人在可怕條件下存活下來，不過他們大多是年輕人，而且足夠幸運，要馬在廢墟中找到一個口袋、要馬是透過某種方式獲得所需的空氣和水。」

報導指出，2011年日本爆發311大地震和致命性的海嘯後，一名少年與他80多歲的祖母在被夷為平地的房子被發現仍還活著；至於一年前，一名16歲的海地女孩在太子港地震的15天後從廢墟中被拯救出來。

另外，齊安帕斯博士也指出，其實個人的精神狀態也會影響遇難者的生存意志，「若有人被困在其他罹難者的屍體旁，一旦其他倖存者獲救難人員無法與他取得聯繫，到最後他可能會放棄求生意志。」