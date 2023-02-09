停車場見「賓士Logo變粽子」　行家驚喊：看到要離遠一點

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友8日分享一張照片並表示，在停車場看到一輛賓士，Logo卻不是大家熟悉的三芒星，讓他感到很疑惑，「為什麼這台賓士是一個粽子的標誌？」文章公開之後，很快就有內行人認出來，照片中的車子是有「賓士之王」稱號的邁巴赫，新車價破千萬元，「看到要離遠一點」。

▲原PO分享的照片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」分享一張照片，只見室內停車場中停著一台賓士車，車頭前方的Logo卻不是三芒星，「為什麼這台賓士是一個粽子的標誌？」

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文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言開玩笑，「賓士總公司為了紀念屈原，另外推出的端午節特別限量款，金粽子版」、「就算是粽子，也是粽子界的天花板」、「盜版的，把它折掉」、「這是南部粽吧」。

但很快就有內行人認出來，照片中的車子應該是有「賓士之王」稱號的邁巴赫，新車價破千萬元，單邊後照鏡就要20多萬元，「看到要離遠一點」、「只有2顆腎，好好愛惜」、「傷到它，絕對不只負二代」、「珍惜生命，遠離邁巴赫」。

其實，去年5月5日台中市南屯區文心路曾發生一起車禍事故，一台保時捷與邁巴赫發生擦撞，所幸沒有造成人員傷亡。修車達人阿岳當時分析，從照片上看來2輛車分別是車頭、車尾凹陷，其中邁巴赫光是大燈一顆就要10多萬元，加上車頭保險桿掉漆、凹陷、大燈破損等，維修費估計要花50萬元；保時捷則因鋁圈受損，維修費大約需要20至30萬元。

▼台中曾發生邁巴赫與保時捷擦撞的車禍，原廠一顆大燈就要10萬元起跳。（圖／民眾提供）