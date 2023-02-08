業主請喝飲料　師傅見「果菜汁色紅茶」苦笑：差點被害死

記者黃翊婷／綜合報導

一名衛浴設備安裝師傅7日前往某業主家中進行設備安裝，結束之後對方送了一瓶紅茶飲料，顏色卻是「果菜汁」般的褐色，而且已經過期11個月，讓他超級傻眼，「差點沒被你害死」。

▲原PO拿到的飲料。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同。）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，自己從事衛浴設備安裝工作，7日安裝結束後，業主客氣請喝飲料，他先是推託說著「不用啦，不用客氣啦，謝謝啦」，手還是伸過去拿，等到上車準備離開時，才發現飲料的顏色不對勁，仔細一看，瓶身上還印著一串數字「2022.03.17」和「16:27」，這才驚覺拿到過期飲料，「差點沒被你害死」。

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文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言開玩笑道，「這顏色是果菜汁吧」、「看顏色以為辣椒醬」、「其實是廢棄油品」、「笑死，過期要滿一周年了」、「花生醬嗎」、「差點通腸」、「我也拿過客人給的黃褐色舒跑」、「對不起，我笑了」；還有一名網友分享，以前當兵時買過一瓶運動飲料，第一次買的時候顏色黃黃的，酸酸的很好喝，後來再買的顏色都是白色，喝起來也沒有酸味，「我才發現原來黃黃的那瓶已經過期1年以上了，酸酸的應該是壞掉了。」

不過，也有部分網友猜測，瓶身的數字應該是製造日期，才會精準到連時間的時分都列出來。對此，原PO公開包裝上的產品說明，證實瓶身的數字就是保存期限，「說製造日期的家人們，來～我請你們喝。」

▼瓶身的數字是保存期限。