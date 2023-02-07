機場目睹「台灣英雄」奔土耳其救災　1.3萬人感動喊：為921報恩

記者黃翊婷／綜合報導

土耳其在當地時間6日凌晨發生規模7.8強震，造成超過3800人死亡，超過5700棟建築倒塌。我國內政部消防署組織第一波台灣搜救隊，並於昨日（6日）晚間10點22分搭機前往土耳其救災；有網友在機場目睹這一幕，忍不住感動表示，「加油啊！台灣救難搜救隊」，文章公開後吸引超過1.3萬人按讚，希望土耳其能度過這場難關，也希望搜救人員都能平安歸來。

▲網友在機場目睹準備前往土耳其救災的台灣搜救隊。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

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土耳其東南部6日清晨發生規模7.8強震，之後餘震不斷，當日下午3點21分又發生規模6.1地震，目前已知有超過3800人死亡、5700棟建築物倒塌毀損。一名土耳其地震專家表示，這起規模7.8強震發生在4個主要斷裂帶的交界處，破壞力很大，大約等於130顆原子彈、持續爆炸了43秒，而且發生在嚴冬深夜，導致救援條件相當惡劣。

▼▲台灣搜救隊攜帶將近5噸的裝備器材。（圖／翻攝自Facebook／外交部、消防署）

土耳其強震發生之後，全球有45個國家和組織在第一時間表態願意提供人道援助。我國內政部消防署也組織第一梯次40人、3隻搜救犬的搜救隊，攜帶將近5噸的裝備器材，並在6日晚間前往桃園機場，由外交部長吳釗燮、內政部長林右昌舉行授旗典禮之後，搭乘晚間10點25分的土耳其航空前往救災。

▼▲土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／路透，下同。）

有網友在機場目睹搜救隊出發前的畫面，趕緊拍下來並上傳至臉書「爆廢公社二館」，「加油啊！台灣救難搜救隊」。文章公開之後吸引超過1.3萬人按讚，大家紛紛留言為土耳其祈福，也希望台灣搜救人員都能平安歸來，「921地震時，土耳其政府、民間也共組救難隊馳援，謝謝所有救難英雄，祝一切平安」、「當年921土耳其是最早來的」、「921土耳其也有派救難隊來台」、「加油，祝一切平安順利」。

▼各國紛紛組織搜救隊前往土耳其救災。