早餐店公休「造成大便請見諒」　網友笑翻狂刷一排大冰奶

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友今日（8日）上午8時許路過一間早餐店門口，店家公告臨時公休2天，沒想到卻把不便寫成「大便」，讓他超級傻眼。文章公開之後，網友們紛紛留言開玩笑並狂刷一排大冰奶，「沒大冰奶我是要怎麼大（便）」、「當然跟大便有關，畢竟早餐店奶茶幫助非常多人解決宿便的困擾」。

▲原PO發現早餐店公告寫錯字。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」分享一張照片，只見鐵門上貼著一張白底紅字的告示，上頭寫著，「臨時公休，2月7日至2月8日2天，因臨時有事北上，造成大便請見諒，感謝您」，讓他忍不住調侃，「早餐店提這個不好吧，況且你公休跟我XX有啥關係？」

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文章公開之後笑翻許多網友，大家紛紛跟著留言開玩笑，「沒公休我每天也要大便，沒關係的」、「當然有關係啊，早餐店奶茶是大便的元凶，你不知道嗎」、「沒大冰奶我是要怎麼大（便）」、「當然跟大便有關，畢竟早餐店奶茶幫助非常多人解決宿便的困擾」、「做個好人，你要幫他多加一筆（指改錯字）」。

至於早餐店大冰奶為何會變成都市傳說中的「通腸神器」，營養師廖敏涵表示，其實是與大冰奶的內容物有關，一早喝太冰會讓腸胃受不了刺激，加上奶茶加了「奶精」，油脂過多難以消化，或者飲用者有乳糖不耐症，就可能會造成腹瀉。