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錯過等明年！萬金杜鵑「移動花聚落」　徵選10組作品參展

▲萬金杜鵑「移動花聚落」 徵選10組作品參展。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑「花聚落」。（圖／資料照／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局結合在地風情，跨界設計「萬金杜鵑移動花聚落」，透過嘉年華形式，將杜鵑花與在地農用車、漁用船等元素巧妙結合，打造與眾不同的杜鵑花展，本次特別對外徵求杜鵑花車設計，即日起至2月16日開放徵稿，將選出10組作品，將20日於萬里觀光公園及瑪鋉運動公園布展，並補助每組2萬元參展，錯過就只能等明年了！

農業局長李玟指出，新北市萬里、金山是杜鵑花苗主要產區，全台8成杜鵑花來自該地區，所培育品種高達300多種，亦為全臺之冠。為使杜鵑產業永續發展及展現萬金杜鵑之美，本年度再次於萬里瑪鋉溪觀光公園及運動公園辦理「花聚落」特展，本次特地邀請CN Flower創辦人凌宗湧先發合作，透過嘉年華形式以「移動花聚落」為主題，利用在地農用車、漁用船為元素，讓「萬金杜鵑」品牌更在地也更國際。

▲萬金杜鵑「移動花聚落」 徵選10組作品參展。（圖／新北市農業局提供）

▲2023年花聚落以「移動花聚落」為主題。

凌宗湧表示，這次他希望運用就地取材的同樣概念，完全只選用屬於這個地方，農民生產的作物和自然生態所產出創造景觀，將再次啟動美好關係的地方創生，希望民眾看見原來最單純的美好，台灣的農用車本是農民的生財工具，而這個空間將會成為農友最有自信的舞台，也期許讓萬金杜鵑成為景觀園藝最愛用的材料，讓在地更加美好。。

農業局表示，本次萬金杜鵑花車設計徵稿，自即日起至2月16日截止，民眾可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書下載花車底稿創作，投稿作品email至sophie19@24.net.tw信箱；本次將徵選10組作品，2月17日公佈入選結果，入選者將獲得2萬元作品參展補助，讓創意變成真正的作品，2月20日在萬里觀光公園或瑪鋉運動公園內布展。

▲萬金杜鵑「移動花聚落」 徵選10組作品參展。（圖／新北市農業局提供）

▲全台8成杜鵑花來自金萬地區，所培育品種高達300多種，亦為全台之冠。

▲萬金杜鵑「移動花聚落」 徵選10組作品參展。（圖／新北市農業局提供）

▲2023萬金杜鵑「移動花聚落」設計徵稿開跑（模擬圖）。

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