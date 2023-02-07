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新北歡慶農民節！蘆洲農會各界齊聚　感謝農友辛勞付出

▲新北歡慶農民節 感謝農友辛勞付出。（圖／新北市農業局提供）

▲蘆洲區農會舉辦農民節慶祝大會，新北市農業局長李玟（中）出席頒發獎狀。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「立春」為24節氣中第1個節氣，正逢春耕良機，古時更有天子率領百官，進行迎春祭典及親自下田播種的盛大儀式，因此將農民曆「立春」定為「農民節」，新北市各級農會都會在立春前後辦理頒獎典禮及慶祝活動，新北市政府農業局長李玟也到場祝賀，感謝農友對農業的付出，帶給消費者最新鮮、最健康、品質最好的農產品。

蘆洲區農會於今（7日）在農會大樓舉辦「112年農民節慶祝大會」，邀請在地優秀農友到場共襄盛舉，並邀請家政班、松年大學等團體帶來精彩表演活動炒熱氣氛，當天也舉辦頒獎典禮，為蘆洲區優秀農事小組組長、農民、家政班班員、指導員、四健會會員及其他農業推廣有功人員頒發獎狀，對優秀的農業工作者獻上最高敬意。

▲新北歡慶農民節 感謝農友辛勞付出。（圖／新北市農業局提供）

▲農業局長李玟（左）頒發獎狀予農事研究班班長葉桂幸（右）。

蘆洲區農會理事長李有奎表示，隨著都市轉型，蘆洲農業雖然逐漸減少，但是仍有許多農友積極參與農業推廣，如農事研究班班長葉桂幸，更是農村女力絕佳典範，以自身農業生產專長，傳承四健會會員農業生產耕耘技術，並協助提供農耕機具，積極參與蘆洲在地秀英花復育工作，傳承蘆洲傳統秀英花文化。

蘆洲區農會為辦理在地農業文化傳承，近年積極復育秀英花。透過向公所認養溪墘湧蓮活動中心公園，並與三重社大老師合作取得秀英花苗，結合農事專業、四健會員及家政班員定期巡視公園、除草及施肥，平時也會透過食農教育課程教導秀英花相關知識。

▲新北歡慶農民節 感謝農友辛勞付出。（圖／新北市農業局提供）

▲現場展示家政班成果。

農業局長李玟表示，感謝許多優秀的農友，為本市農業的付出及努力，農業局更將秉持「新北市做大事-農業健康式／市」的理念，與新北市各地區農會共同來打拚，為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

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