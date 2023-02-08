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新北規劃2050永續發展目標 　侯友宜邀8縣市組「北台灣合作平台」

▲▼ 侯友宜市政會議受訪 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜市政會議受訪 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市政府今（8）日召開市政會議，城鄉發展局提到，新北已規劃2050年SDGs永續發展目標，把淨零碳設計手法融入都市計畫、景觀風貌整備、社宅規劃興建及都市更新政策；此外，新北市長侯友宜也宣布，今年也將由新北主辦「北台灣8縣市合作平台」，邀請年輕世代參與公共事務，讓新北市民、北台千萬人口永續共好。

城鄉局長黃國峰指出，新北以國際嚮居為願景，打造安居樂業的優質環境，並從都市規劃階段就留設藍綠帶空間，都市設計也要求建物綠化、遮陽等，藉此達到都市熱島降溫，目前將以林口工一、塭仔圳、蘆北及新店B單元等整開區示範先行，未來將於三環六線沿線整體開發區落實，實現宜居城市，讓新北市民有一個更好的生活環境。

以林口工一為例，透過引風、增綠、降溫方式，規範建築物在主要風廊要退縮15公尺、次要風廊退縮10公尺，同時根據臨路條件不同，留設空間打造中央公園及綠園道，此外建築物要增設遮陽設施、避免玻璃帷幕，也須設置30％的充電車位，並保留綠色運具空間與設施；全區未來每年吸碳400公噸，大於1座大安森林公園。

侯友宜表示，放眼2050年，推動淨零轉型勢在必行，將以「永續治理的信念」，將永續發展的思維逐步實現，不只大型整開區、都市更新、社宅規劃興建導入零碳設計，也要在三重、中和行政園區、萬板路、鴨母港溝及板橋、新莊體育場重新整體規劃，留設藍綠軸帶，調節城市微氣候，讓都市降溫。

除了推動淨零轉型，新北位居大台北生活圈中心，今年北台區域發展推動委員會也將在新北登場，歡迎8縣市青年參與公共事務討論，預計今年3到4月將會有青年倡議提案競賽、5到8月有創意工作坊、10到12月則有成果發表會，也會邀請8縣市首長與青年共同交流。

侯友宜說，很榮幸擔任北台灣8縣市合作平台的主政縣市，感謝20年來8縣市夥伴一同打拚，期待20歲的北臺能夠創新，因此今年以「攜手新世代 開創新未來」為合作主軸，邀請青年關心、參與公共事務提出政策新點子，透過跨世代合作開創新作為。

侯友宜也說，回首過去4年，行政團隊展現翻轉新北的決心，三重第二行政中心已經動工、五股夏綠地整治完成，新泰塭仔圳正在開發中；首創的都更三箭已核准664件，都更是歷年4.4倍；社宅規劃興辦超過4.5萬戶，提供租金補貼、包租代管，合計11.3萬戶，未來4年塭仔圳、三重及蘆洲預計新增5千戶社宅。

侯友宜說，行政團隊主動出擊、翻轉沉痾，建構三軸心擘劃微笑曲線，三環六線也帶動軸線翻轉，安居樂業已是現在進行式，新北不只「翻轉」更要「永續」，希望透過跨區、跨世代合作，讓新北好、北臺好、千萬人共好。
 

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