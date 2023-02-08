土城夫妻陳屍住處！經濟困難「水電瓦斯全斷」　女兒破門見發黑遺體

▲一對夫妻被斷水斷電斷瓦斯，陳屍在家中。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、劉人豪／新北報導

新北市土城傳出陳屍案件，詹姓女子7日一直聯繫不到父母，報警後與救護人員進入住處，發現父母陳屍在主臥室，且兩人身體都已發黑明顯死亡，警方初步判定排除外力介入，後續將報請司法相驗。據了解，疑為開計程車的父親，因疫情生意下滑頓失生計，家中被斷水電、瓦斯，進而造成憾事。

警方指出，昨天晚間接到30歲詹女報案，稱一直聯繫不到父母，獲報後前往住處查看，發現58歲詹父倒臥在主臥室床上，54歲廖母則倒在主臥室地板，兩人身體都發黑明顯死亡。警方採證，兩人四肢都無外傷，住家也沒有被侵入跟打鬥痕跡，也沒有看到血跡，初步排除外力介入，確切死因將報請司法相驗。

據了解，詹父以開計程車為業，因疫情關係生意大幅下滑經濟困難，車輛被拖吊後一直未領回，家中還被斷水電跟瓦斯。

市議員林銘仁指出，本案社會局回報本案未具福利身份，非精神列管個案，無脆弱家庭通報，詳細原因警方偵辦處理中。詹姓丈夫開計程車為業，但是111年12月中車輛遭拖吊後就一直未領回，住家遭斷水斷電斷瓦斯，但里長過年前發送弱勢家庭物資時，該戶並沒有在名冊內。

新北市政府社會局指出，在案發後查詢相關福利系統，發現案家並未具有低收、中低收、身障等福利身分，亦沒有自殺、家暴等通報或求救紀錄。

社會局表示，詹父從事計程車司機工作，如因收入銳減或其他因素，致生活困難者，可以主動向外求助，政府有勞工失業給付、急難救助等社會福利。在疫情期間，行政院亦擴大急難紓困，均是考量基層的實際需求，夫妻才50多歲，還值壯年，若確因經濟困頓，只要向外主動求助，各界均會立即伸援。

社會局表示，據側面了解，夫妻死亡無外力介入跡象，女兒對於死因，亦無意見。全案由分局報地檢署相驗，有關喪葬事宜，市府會全力予以協助。