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王世堅「這4字」評柯文哲選總統　曝「藍白合」終極模式

▲▼王世堅接受媒體人黃暐瀚主持的網路節目《下班瀚你聊》訪問。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

▲王世堅接受媒體人黃暐瀚主持的網路節目《下班瀚你聊》訪問。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市議員王世堅和前台北市長、民眾黨主席柯文哲曾經在台北市議會「相愛相殺」多年，針對柯文哲要參選2024總統，王世堅8日接受網路節目《下班瀚你聊》中提到，他只能用四字形容「待價而沽」，同時他也提出「藍白合」可能出現的終極模式為「友軍」，而關鍵在鴻海創辦人郭台銘身上。

針對柯文哲有意參選2024總統，王世堅表示只能用四字形容「待價而沽」，他指出「待價而沽」也會有幾個結論，第一，他認為，郭台銘最能滿足柯文哲，因為郭台銘裡子、面子都具備，他提到，柯文哲現在有10％的支持度「此消彼長」，多也不會再多到哪、少也不會少到哪，但是這些聲音都是社會上渴望改革、進步的「非藍非綠」支持者。

王世堅認為，郭台銘現在有兩張入場券，一張是柯文哲，一張是國民黨。他指出，郭台銘如果獲得國民黨提名，還是會私下資助柯文哲，因為柯文哲的支持者最容易被民進黨拉走，因此要給柯文哲糧草「顧好那10％的票」。但他直言，柯文哲還是不會選上總統，這點柯文哲也「了然於胸」，他表示，當柯文哲這八年來的作為背棄了當初的承諾，柯文哲跟民進黨漸行漸遠後，「我想，現在的處境，柯文哲是了然於胸的」。

對此，主持人黃暐瀚則稱王世堅的評論令他「腦洞大開」，王世堅的意思即為藍、白都出來選，但其實是「友軍」，但這樣的模式對民進黨來說壓力就比較大了。

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